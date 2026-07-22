W sierpniu koniecznie zrób to z malinami. W przyszłym roku obsypią się owocami

Chociaż zbiory pewnych owoców dobiegły końca, zaniechanie dalszej pielęgnacji w tym okresie jest często popełnianym błędem, gdyż właśnie wtedy podejmowane działania mają decydujący wpływ na przyszłoroczną obfitość plonów.

Kluczem do zapewnienia regularnego i bogatego owocowania tych roślin jest nie tylko standardowe nawadnianie czy odżywianie, ale przede wszystkim odpowiednie kształtowanie ich struktury, co pozwala im skoncentrować energię na zdrowym rozwoju.

Przeprowadzenie pewnych istotnych zabiegów pielęgnacyjnych zaraz po zakończeniu owocowania, zamiast odkładania ich na późniejsze miesiące, tworzy optymalne warunki dla wzrostu nowych elementów rośliny, które wydadzą owoce w następnym cyklu.

Niewielka inwestycja czasu w staranną opiekę w odpowiednim momencie może znacząco przyczynić się do zwiększenia przyszłych zbiorów, sprawiając, że rośliny będą zdrowsze i bardziej produktywne przez długi czas.

Maliny nie należą do szczególnie wymagających roślin, jednak potrzebują kilku podstawowych zabiegów, aby co roku obficie owocować. Regularne podlewanie i nawożenie są ważne, ale nie mniej istotne jest odpowiednie przycinanie pędów. To właśnie ono pozwala roślinie skupić energię na zdrowych przyrostach, z których wyrosną przyszłoroczne owoce.

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Maliny - jak o nie dbać?

Wiele osób odkłada cięcie na jesień lub wiosnę, nie zdając sobie sprawy, że w przypadku niektórych odmian może to osłabić krzew. Im szybciej usuniemy niepotrzebne pędy po zakończeniu owocowania, tym lepsze warunki będą miały młode przyrosty.

Byliśmy na campie Dody!

Jak pielęgnować maliny?

Jeśli uprawiasz maliny letnie, w sierpniu koniecznie wytnij wszystkie pędy, które już owocowały. Najlepiej zrobić to tuż przy ziemi, pozostawiając jedynie młode, tegoroczne pędy. To właśnie one będą owocować w kolejnym sezonie. Dzięki temu krzew będzie lepiej doświetlony, przewiewny i mniej narażony na choroby. Przy okazji warto usunąć także pędy uszkodzone, chore i bardzo słabe. Dobrym pomysłem jest również lekkie spulchnienie ziemi wokół krzewów oraz zasilenie ich nawozem z przewagą potasu i fosforu, który pomoże roślinom przygotować się do kolejnego sezonu. Należy natomiast unikać nawozów bogatych w azot, ponieważ pobudzają wzrost nowych pędów, które mogą nie zdążyć zdrewnieć przed zimą.

Warto pamiętać, że maliny jesienne pielęgnuje się nieco inaczej. Owocują one na pędach jednorocznych, dlatego ich cięcie wykonuje się zazwyczaj dopiero po zakończeniu owocowania lub wczesną wiosną. Zanim sięgniesz po sekator, upewnij się więc, jaki rodzaj malin rośnie w twoim ogrodzie.

Kilkanaście minut pracy w sierpniu może sprawić, że w przyszłym roku krzewy odwdzięczą się wyjątkowo obfitym plonem. Regularne cięcie to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki niemu maliny są zdrowsze, łatwiejsze w uprawie i każdego lata zachwycają dużą liczbą soczystych, aromatycznych owoców.