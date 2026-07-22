Guillermo Ochoa oficjalnie zakończył karierę. Legenda mistrzostw świata odkłada rękawice

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-22 8:45

Bramkarz Guillermo Ochoa oficjalnie potwierdził zakończenie swojej wieloletniej i niezwykle bogatej kariery piłkarskiej. Meksykanin zapisał się na kartach historii jako uczestnik sześciu mistrzostw świata, wyrównując tym samym rekord należący do Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego.

Para zniszczonych rękawic bramkarskich leży na trawie przed bramką. O końcu kariery Guillermo Ochoi przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zużyte rękawice bramkarskie leżące na trawie przed bramką na stadionie piłkarszym.

Kiedy Guillermo Ochoa zagrał swój ostatni mecz?

W zakończonych w niedzielę mistrzostwach świata w Ameryce Północnej bramkarz pożegnał się z narodowymi barwami w wyjątkowy sposób. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej przeciwko Czechom wszedł na murawę jako rezerwowy w końcowych minutach rywalizacji. Reprezentacja Meksyku pokonała europejskiego rywala 3:0 i wywalczyła pewny awans do 1/16 finału turnieju. Kibice zgromadzeni na słynnym Stadionie Azteków w stolicy kraju zgotowali swojemu rodakowi niezwykle gorącą owację. To symboliczne wydarzenie stanowiło piękne zwieńczenie jego wieloletniej przygody z piłką nożną.

Doświadczony golkiper rozpoczął swoją profesjonalną karierę w 2004 roku w barwach meksykańskiego Club America. W trakcie wieloletniej gry na najwyższym poziomie reprezentował barwy dziewięciu różnych klubów w siedmiu państwach na całym świecie. Ostatnim przystankiem w bogatej klubowej karierze zawodnika był cypryjski zespół AEL Limassol. Swoją decyzję o przejściu na sportową emeryturę 41-letni zawodnik przekazał światu za pośrednictwem oficjalnych profili w mediach społecznościowych. Fani futbolu z całego świata docenili jego niesamowity wkład w rozwój dyscypliny.

„Dałem z siebie wszystko, dla moich klubów i reprezentacji, a dziś odkładam rękawice” - napisał 41-letni Ochoa w mediach społecznościowych.

Historia występów bramkarza na mistrzostwach świata

Meksykanin zapisał się w kronikach futbolu głównie dzięki swoim zjawiskowym interwencjom na najważniejszych turniejach globu. Swoją mundialową przygodę rozpoczął od roli rezerwowego podczas turniejów w Niemczech w 2006 roku oraz w RPA w 2010 roku. Prawdziwą międzynarodową sławę przyniósł mu jednak turniej rozgrywany w Brazylii w 2014 roku. W zremisowanym 0:0 starciu z gospodarzami mistrzostw w niesamowity sposób zatrzymał potężne uderzenie głową Neymara. Równie imponujący występ zanotował w przegranym 1:2 meczu 1/8 finału z Holandią, co zaowocowało statuetką dla najlepszego zawodnika spotkania.

Znakomita dyspozycja bramkarza potwierdziła się również na turnieju w Rosji w 2018 roku, gdzie błyszczał w wygranym 1:0 spotkaniu z broniącymi tytułu Niemcami. Z kolei na mistrzostwach w Katarze w 2022 roku zatrzymał rzut karny egzekwowany przez Roberta Lewandowskiego, ale jego drużyna pożegnała się z rozgrywkami po wpuszczonym golu w końcówce starcia z Arabią Saudyjską. Łącznie meksykański bramkarz rozegrał na mistrzostwach świata dwanaście spotkań, przebijając tym samym lokalny rekord. Wyprzedził o jeden mecz legendarnego Antonio Carbajala, który wystąpił na pięciu mundialach w latach 1950-1966. Piłkarski świat traci bez wątpienia jedną ze swoich najjaśniejszych gwiazd.