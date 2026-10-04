Nie żyje influencer Myślozbir. Waldemar Krysiak miał tylko 36 lat

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Wiadomość o śmierci influencera i publicysty nadeszła niespodziewanie 4 października 2026 roku. Obserwowany przez tysiące internautów komentator kwestii politycznych i światopoglądowych
Nie żyje Myślozbir. Influencer miał 36 lat
Tragiczną informację oficjalnie potwierdził inny twórca internetowy, zaprzyjaźniony ze zmarłym Roman Warszawski. Jak napisał w serwisie X (d. Twitter) - Waldemar Krysiak zmarł w nocy na zawał serca. Miał 36 lat. Ostatnie wpisy w sieci zamieszczał zaledwie dzień przed śmiercią.
- Z ogromnym bólem informuję, że dziś w nocy zmarł mój najbliższy przyjaciel Waldemar Krysiak – Myślozbir. Waldek był dla tysięcy osób głosem, który znali z internetu. Dla mnie był przede wszystkim jednym z najbliższych ludzi w moim życiu i w tej chwili bardzo trudno mi znaleźć słowa. Proszę, podajcie tę wiadomość dalej, żeby dotarła do osób, które Waldka znały, czytały, oglądały i które były z nim związane przez te wszystkie lata - czytamy.
Informacje o pogrzebie blogera zostaną podane w późniejszym terminie.
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"Gej przeciwko światu" - z czego znany był Waldemar Krysiak?
Zmarły Waldemar Krysiak prowadził głośny blog "Gej przeciwko światu", na którym sam jako osoba LGBT+ krytykował część postulatów i działań tej społeczności, w tym aktywizm na rzecz osób transpłciowych. W ostatnich miesiącach zajmował też krytyczne stanowisko względem radykalnej prawicy skupionej wokół Grzegorza Brauna. Poza działalnością w mediach społecznościowych i prowadzeniem youtubowego kanału "Myślozbrodnia" - Myślozbir był też publicystą w prasie oraz gościem programów radiowych i telewizyjnych. Współpracował m.in. z "Tygodnikiem Solidarność". W przeszłości zawodowo zajmował się także fotografią.
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