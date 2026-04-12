Nie żyje Elżbieta "Lalka" Terlikowska. Jacek Sutryk pożegnał wrocławską legendę

Zmarła Elżbieta Terlikowska. Jacek Sutryk zamieścił pożegnalny wpis

Lokalne struktury Związku Artystów Scen Polskich we Wrocławiu przekazały smutną informację o odejściu wybitnej twórczyni, Elżbiety "Lalki" Terlikowskiej. Przez wiele dekad artystka nierozerwalnie wiązała swoje losy ze stolicą Dolnego Śląska. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, na platformie Facebook, głos po jej śmierci zabrał włodarz miasta, Jacek Sutryk.

QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o legendarnym Jacku Chmielniku? Pytanie 1 z 10 Jaki teleturniej prowadził Chmielnik w latach 2000–2004? Kochamy polskie seriale Rower Błażeja Szalone liczby Następne pytanie

„Doszła do nas przykra wiadomość. Odeszła Elżbieta Terlikowska ps. Lalka - wrocławska artystka i scenografka. Ikona Wrocławia. Lalka…będziemy za Tobą tęsknić - napisał przy wspólnym zdjęciu z Terlikowską.”

Choć Elżbieta "Lalka" Terlikowska zapisała się w pamięci jako wrocławska legenda, jej działalność artystyczna wykraczała daleko poza granice miasta. Realizowała projekty na terenie całego kraju, a także poza Polską. Zapracowała na miano niezwykle szanowanej autorki scenografii. Zaprojektowała ponad setkę opraw wizualnych do spektakli, zyskując międzynarodowe uznanie publiczności i krytyków.

Zobacz również: Wymowne słowa Joanny Racewicz po wizycie na cmentarzu. Zwróciła uwagę na wieńce od prezydenta i premiera

Elżbieta Terlikowska była wielokrotnie nagradzana za swój dorobek

Poza scenografią, Elżbieta "Lalka" Terlikowska odnosiła duże sukcesy na polu malarstwa oraz projektowania kostiumów. Jej bogaty dorobek został wielokrotnie doceniony prestiżowymi wyróżnieniami z dziedziny grafiki i oprawy scenicznej. Wśród jej trofeów znalazła się między innymi nagroda zachodnioniemieckich dziennikarzy w Westfalii, którą przyznano za stworzenie najbardziej intrygującej wystawy roku. Zwieńczeniem jej wieloletniej pracy artystycznej było uhonorowanie Nagrodą Miasta Wrocławia, przyznaną za całokształt twórczości.

Śmierć artystki stanowi potężną stratę dla całej polskiej branży kulturalnej. Brak tej wybitnej postaci mocno odczują również sami wrocławianie. Internauci licznie zareagowali na internetowy wpis prezydenta miasta, masowo żegnając lokalną ikonę w zamieszczanych pod postem komentarzach.

„Wspaniała! Piękny człowiek, zawsze z klasą i wrodzoną elegancją. Żegnaj Lalko; Cudowna, charyzmatyczna, wymagająca i nieowijająca w bawełnę... od lat dziecięcych podziwiałam Ją jako silną KOBIETĘ i artystkę, która zaszczepiła we mnie estetykę wielowymiarową; Wielki żal miałam przyjemność znać PANIĄ ELZBIETE osobiście; Pamiętam ja jeszcze z czasu moich studiów w ASP. Zawsze wyróżniała się artystycznym ubiorem i nie można jej było nie zauważyć.”

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Rodzina aktorki zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie