Fit Lovers zdradzili płeć pierwszego dziecka. W sieci opublikowali nagranie z rodzinnej imprezy

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers zorganizowali gender reveal

Internetowi twórcy od lat pokazują w sieci kulisy swojego życia prywatnego i zawodowego. Decyzja o publicznym udostępnieniu relacji z imprezy ujawniającej płeć ich pierwszego dziecka była więc całkowicie naturalnym krokiem. W opublikowanym materiale wideo widać precyzyjnie dopracowaną scenografię wydarzenia. W domu pojawiły się tematyczne ozdoby, a na stole zagościły wypieki w różowych i niebieskich barwach, co świetnie uzupełniało ciepłą atmosferę uroczystości.

Nadszedł ten wielki dzień. Cała rodzina jest już z nami w domu (…) wszyscy od rana nie mogą się doczekać

– mówiła na gorąco podekscytowana Pamela Stefanowicz.

Płeć dziecka Fit Lovers ukryto w kartonowym misiu

Najważniejszym punktem spotkania było rozwikłanie tajemnicy dotyczącej płci nadchodzącego potomka. Influencerzy zaplanowali widowiskowy moment kulminacyjny, w którym główną rolę odegrał gigantyczny miś z kartonu. To w jego wnętrzu schowano ostateczną odpowiedź na najważniejsze pytanie. Po otwarciu konstrukcji uczestnicy przyjęcia poznali prawdę, a emocje sięgnęły zenitu.

Będziemy mieć synka

– ogłosiła oficjalnie Pamela. Informacji towarzyszyły efektowne, niebieskie race dymne odpalone w tle, co nadało całej scenie spektakularnego i bajkowego charakteru.

Pamela Stefanowicz podczas imprezy postawiła na total white look

Internauci zwrócili szczególną uwagę na dopracowany ubiór przyszłej mamy. Influencerka zaprezentowała się w jasnej, nowoczesnej kreacji typu "total white look", która zgrabnie łączyła elegancję z drobnymi, kobiecymi detalami.

Głównym elementem jej stroju była dopasowana, biała marynarka z wyraźnie zarysowanymi ramionami, mocno akcentująca talię. Spod spodu subtelnie wystawał ciemniejszy top z głębokim wycięciem, przełamujący jednolitość barw. Uwagę przykuwał również ozdobny pasek wykonany z pereł, nadający stylizacji zdecydowanie bardziej oficjalnego tonu.

Dół kreacji składał się z przylegającej bazy oraz wierzchniej, prześwitującej warstwy pokrytej kwiecistą koronką, dzięki czemu strój zyskał wizualną lekkość. Stylizację domknęły modne, białe czółenka w szpic.

Naturalnie ułożone fale oraz subtelna biżuteria dopełniły wizerunek, który perfekcyjnie dopasował się do romantycznego nastroju towarzyszącego ujawnieniu płci dziecka.

Nadchodzi nowy etap w życiu twórców kanału Fit Lovers

Ogłoszenie płci syna to dla Pameli Stefanowicz i Mateusza Janusza start zupełnie innej życiowej drogi. Duet, który zyskał popularność dzięki promowaniu sportu i zdrowego odżywiania, teraz w pełni skupia się na przygotowaniach do podjęcia nowej roli – bycia rodzicami.

Pamela z Fit Lovers wreszcie pokazała suknię ślubną. Tył jak z bajki, a przód? Musicie to zobaczyć. Nogi były na pierwszym planie