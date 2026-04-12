Jannik Sinner na szczycie rankingu ATP. Kto ustąpił mu miejsca po Monte Carlo?

Jannik Sinner liderem rankingu po Monte Carlo

Włoski tenisista Jannik Sinner odniósł kluczowe zwycięstwo w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, pokonując broniącego tytułu Carlosa Alcaraza. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7-5), 6:3 na korzyść Sinnera. Ten triumf miał bezpośrednie przełożenie na układ sił w światowym tenisie. Oznacza bowiem, że Jannik Sinner awansował na pierwsze miejsce w rankingu ATP, detronizując swojego hiszpańskiego rywala.

Zwycięstwo w Monte Carlo było dla Sinnera czwartym z rzędu triumfem w turniejach rangi Masters 1000, co podkreśla jego aktualną dominację. Wcześniej, na przełomie października i listopada ubiegłego roku, świętował zwycięstwo w Paryżu. Następnie w marcu okazał się najlepszy zarówno w Indian Wells, jak i w Miami. Łącznie włoski tenisista ma już na koncie osiem tytułów tej prestiżowej rangi, co świadczy o jego konsekwentnej i wysokiej formie.

Jak długo Sinner i Alcaraz na szczycie ATP?

Zmiany na szczycie rankingu ATP są zawsze gorącym tematem wśród fanów tenisa, a Jannik Sinner po raz kolejny udowodnił swoje aspiracje do bycia najlepszym. Włoski zawodnik po raz pierwszy znalazł się na czele klasyfikacji ATP w listopadzie 2025 roku, co było ważnym momentem w jego karierze. Później, na czoło wysunął się Carlos Alcaraz, rozpoczynając swoją serię dominacji. Rywalizacja między tymi dwoma tenisistami jest niezwykle zacięta i fascynuje kibiców na całym świecie.

Obaj tenisiści, zarówno Jannik Sinner, jak i Carlos Alcaraz, spędzili już znaczącą ilość czasu na szczycie światowego rankingu. Do tej pory każdy z nich łącznie zajmował fotel lidera przez 66 tygodni, co świadczy o ich równorzędnej pozycji w ostatnich latach. Ta statystyka podkreśla intensywność ich sportowej rywalizacji i sugeruje, że w przyszłości możemy spodziewać się dalszych zaciętych pojedynków o pierwsze miejsce. Przejmowanie pozycji lidera świadczy o dynamicznej naturze współczesnego tenisa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.