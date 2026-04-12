Jannik Sinner na szczycie rankingu ATP. Kto ustąpił mu miejsca po Monte Carlo?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-12 18:15

Jannik Sinner, triumfator turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, osiągnął coś więcej niż tylko kolejny tytuł. Jego zwycięstwo nad obrońcą tytułu ma bezpośrednie przełożenie na światowy ranking ATP, gdzie zaszły znaczące zmiany na samym szczycie. Włoski tenisista pokazał swoją dominację, ale kto dokładnie stracił na jego sukcesie i jak wpłynie to na dalszą rywalizację o pozycję lidera rankingu ATP? Odpowiedzi czekają w dalszej części artykułu.

Jannik Sinner na szczycie.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Centralnym elementem jest rakieta tenisowa z naciągiem o jasnej barwie, na tle której, w dolnej części, odbija się jasnożółta piłka tenisowa. Piłka jest otoczona rozbryzgującymi się kawałkami pomarańczowo-brązowej ziemi, które są widoczne także na naciągu rakiety. Tło to rozmyty kort tenisowy w intensywnym pomarańczowo-brązowym kolorze.

Jannik Sinner liderem rankingu po Monte Carlo

Włoski tenisista Jannik Sinner odniósł kluczowe zwycięstwo w finale turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, pokonując broniącego tytułu Carlosa Alcaraza. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7-5), 6:3 na korzyść Sinnera. Ten triumf miał bezpośrednie przełożenie na układ sił w światowym tenisie. Oznacza bowiem, że Jannik Sinner awansował na pierwsze miejsce w rankingu ATP, detronizując swojego hiszpańskiego rywala.

Zwycięstwo w Monte Carlo było dla Sinnera czwartym z rzędu triumfem w turniejach rangi Masters 1000, co podkreśla jego aktualną dominację. Wcześniej, na przełomie października i listopada ubiegłego roku, świętował zwycięstwo w Paryżu. Następnie w marcu okazał się najlepszy zarówno w Indian Wells, jak i w Miami. Łącznie włoski tenisista ma już na koncie osiem tytułów tej prestiżowej rangi, co świadczy o jego konsekwentnej i wysokiej formie.

Jak długo Sinner i Alcaraz na szczycie ATP?

Zmiany na szczycie rankingu ATP są zawsze gorącym tematem wśród fanów tenisa, a Jannik Sinner po raz kolejny udowodnił swoje aspiracje do bycia najlepszym. Włoski zawodnik po raz pierwszy znalazł się na czele klasyfikacji ATP w listopadzie 2025 roku, co było ważnym momentem w jego karierze. Później, na czoło wysunął się Carlos Alcaraz, rozpoczynając swoją serię dominacji. Rywalizacja między tymi dwoma tenisistami jest niezwykle zacięta i fascynuje kibiców na całym świecie.

Obaj tenisiści, zarówno Jannik Sinner, jak i Carlos Alcaraz, spędzili już znaczącą ilość czasu na szczycie światowego rankingu. Do tej pory każdy z nich łącznie zajmował fotel lidera przez 66 tygodni, co świadczy o ich równorzędnej pozycji w ostatnich latach. Ta statystyka podkreśla intensywność ich sportowej rywalizacji i sugeruje, że w przyszłości możemy spodziewać się dalszych zaciętych pojedynków o pierwsze miejsce. Przejmowanie pozycji lidera świadczy o dynamicznej naturze współczesnego tenisa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.