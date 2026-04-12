2. Ekstraliga żużlowa w Krośnie. Wilki pokonały rywali, ale czy to wystarczy?

Zacięte starcie w 2. Ekstralidze żużlowej

W kolejnym meczu 2. Ekstraligi żużlowej kibice byli świadkami pasjonującego pojedynku pomiędzy zespołami. Gospodarze, Celfast Wilki Krosno, podejmowali na własnym torze drużynę Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski, w ważnym spotkaniu dla układu tabeli ligowej.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 50:40 na korzyść krośnieńskiej ekipy, co oznaczało cenne punkty do ligowego dorobku. Mecz dostarczył wielu emocji, a każda gonitwa była walką o każdy punkt, decydując o ostatecznym rezultacie widowiska.

Indywidualne osiągnięcia zawodników

Wśród zwycięskiej drużyny Celfast Wilki Krosno, najbardziej wyróżnił się Jason Doyle, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Solidne wsparcie zapewnili także Luke Becker z 9 punktami oraz Tobiasz Musielak i Marcus Birkemose, którzy dołożyli po 8 oczek, przyczyniając się do sukcesu Wilków.

Dla gości z Ostrowa Wielkopolskiego czołowymi postaciami byli Frederik Jakobsen, Gleb Czugunow oraz Tai Woffinden, każdy z nich zdobywając 8 punktów. Paweł Sitek dorzucił 7 punktów, a Chris Holder 6, jednak ich wysiłki nie wystarczyły do odwrócenia losów spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.