2. Ekstraliga żużlowa w Krośnie. Wilki pokonały rywali, ale czy to wystarczy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-12 18:16

W zaciętym spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej Celfast Wilki Krosno zmierzyły się z Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski. Mecz przyniósł emocjonujące starcia, a końcowy wynik 50:40 na korzyść gospodarzy wpłynął na układ tabeli 2. Ekstraligi żużlowej. To ważne zwycięstwo, ale jak wpłynie na dalszą rywalizację i pozycję obu drużyn w lidze?

2. Ekstraliga żużlowa w K.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczny jest tylny fragment motocykla żużlowego i fragment nogi zawodnika. Czarna opona styka się z ziemistym torem, wyrzucając do góry chmurę brązowego pyłu i drobnych kamyków, które rozprzestrzeniają się na lewo od motocykla. Za kołem widoczna jest czarna osłona z numerem "7" w białej ramce oraz nazwy sponsorów, a obok niej noga zawodnika w czarnym kombinezonie z beżowymi pasami i czerwono-czarnym butem. Na osłonie koła i spodniach widać logotypy "VORA MPEUSOES", "NUARNICS" i "GYTECHAR".

Zacięte starcie w 2. Ekstralidze żużlowej

W kolejnym meczu 2. Ekstraligi żużlowej kibice byli świadkami pasjonującego pojedynku pomiędzy zespołami. Gospodarze, Celfast Wilki Krosno, podejmowali na własnym torze drużynę Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski, w ważnym spotkaniu dla układu tabeli ligowej.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 50:40 na korzyść krośnieńskiej ekipy, co oznaczało cenne punkty do ligowego dorobku. Mecz dostarczył wielu emocji, a każda gonitwa była walką o każdy punkt, decydując o ostatecznym rezultacie widowiska.

Indywidualne osiągnięcia zawodników

Wśród zwycięskiej drużyny Celfast Wilki Krosno, najbardziej wyróżnił się Jason Doyle, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów. Solidne wsparcie zapewnili także Luke Becker z 9 punktami oraz Tobiasz Musielak i Marcus Birkemose, którzy dołożyli po 8 oczek, przyczyniając się do sukcesu Wilków.

Dla gości z Ostrowa Wielkopolskiego czołowymi postaciami byli Frederik Jakobsen, Gleb Czugunow oraz Tai Woffinden, każdy z nich zdobywając 8 punktów. Paweł Sitek dorzucił 7 punktów, a Chris Holder 6, jednak ich wysiłki nie wystarczyły do odwrócenia losów spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.