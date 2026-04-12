Ekstraklasa piłkarska: Motor Lublin – Raków Częstochowa 1:1. Kto przesądził o podziale punktów w końcówce?

Bezbarwna pierwsza połowa meczu Motor – Raków

Początek spotkania pomiędzy Motorem Lublin a Rakowem Częstochowa charakteryzował się zachowawczą grą, zwłaszcza ze strony gości, którzy czwartkowe wyczerpujące starcie pucharowe mieli jeszcze w nogach. Brak forsowania tempa sprawił, że pierwsza połowa meczu była bardzo bezbarwna i nie obfitowała w wiele klarownych sytuacji. Motor Lublin częściej utrzymywał się przy piłce, jednak nie potrafił przekuć tego w zdecydowane ataki na bramkę rywala.

Gospodarze mieli kilka okazji do objęcia prowadzenia, głównie za sprawą kapitana Bartosza Wolskiego. W czwartej minucie nie zdołał umieścić piłki w siatce po interwencji Marko Bulata, a w 25. minucie strzelił prosto w ręce bramkarza Oliwiera Zycha. W 43. minucie, pozostawiony bez opieki, Wolski posłał piłkę nad poprzeczką z linii pola karnego, co potwierdziło brak skuteczności Motoru w pierwszej części gry. Raków zagroził jedynie raz, gdy w 35. minucie Ivan Brkić znakomicie obronił groźne uderzenie głową Bogdana Racovitana.

Kto strzelił bramki w meczu Motor – Raków?

Po zmianie stron gra nabrała tempa, a częściej akcje ofensywne przeprowadzał Raków Częstochowa. W 53. minucie Lamine Diaby-Fadiga strzelił obok bramki, natomiast w 66. minucie groźnie główkował Isak Brusberg, ale bramkarz Motoru nie dał się pokonać. Mimo dominacji Rakowa, to gospodarze jako pierwsi znaleźli drogę do siatki, wykorzystując swoją szansę z lewej strony boiska.

W 68. minucie Mbaye N’Diaye sfinalizował akcję zapoczątkowaną przez Filipa Lubereckiego i przedłużoną dobrym dośrodkowaniem Bradly’ego van Hoevena. Piłka znalazła się w bramce Rakowa, dając Motorowi prowadzenie 1:0. Goście jednak nie poddali się i w doliczonym czasie gry, po kolizji Jakuba Łabojki z Jonatanem Brautem Brunesem, arbiter Bartosz Frankowski podyktował rzut karny po interwencji VAR. Poszkodowany Brunes pewnie wykorzystał jedenastkę, ustalając wynik na 1:1.

