Dominika Gwit chwali się wczasami. Zapowiedziała, że będzie "spamować" zdjęciami! Fani tylko na to czekają

Dominika Gwit zadowolona z urlopu nad Bałtykiem. Zasypuje sieć zdjęciami z wakacji

Dominika Gwit spędza tegoroczny urlop nad polskim morzem, o czym chętnie informuje swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Aktorka docenia uroki lata, ciesząc się słoneczną pogodą, szerokimi plażami oraz wspólnym czasem z dzieckiem. W internecie pojawiają się zdjęcia i materiały wideo, na których widać uśmiechniętą gwiazdę na tle morskich krajobrazów. Wygląda na to, że na wakacjach panuje świetna atmosfera, a pogoda dopisuje, choć woda w Bałtyku tradycyjnie pozostaje dość chłodna.

Tegoroczne wakacje to dla niej przede wszystkim czas dla bliskich. Najwięcej radości dają jej chwile spędzone z synkiem. Dni mijają im na spacerach wzdłuż brzegu i zabawach w piasku. Jak widać, do udanego wypoczynku wcale nie są potrzebne odległe, zagraniczne podróże, a polskie wybrzeże w pełni spełnia oczekiwania.

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Dominika Gwit promienieje na urlopie. Internauci komentują zdjęcia

Aktorka na zamieszczanych kadrach nie kryje zadowolenia, a uśmiech stale gości na jej twarzy. Dominika Gwit cieszy się z trwającego urlopu i można jej tylko pozazdrościć. Podchodzi do sytuacji z dystansem i żartem, uprzedzając fanów, że może "spamować" kolejnymi relacjami z wyjazdu, ponieważ trudno jej powstrzymać się od pokazywania tak udanego wypoczynku. Obserwatorzy gwiazdy reagują niezwykle pozytywnie, przesyłając w komentarzach liczne życzenia dobrej zabawy.

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Czy codziennie będę spamować wakacjami ? Być może...

Fani błyskawicznie zareagowali na wpis aktorki na Instagramie.

"Spamuj i kompletnie się nie przejmuj! Ja na ten przykład - nie zamierzam! Rozkosznych wakajek!", "Pięknego wypoczynku", "A spamuj Kochana, tyle naszego co oglądanego. W maju trafiłam na sztorm i zimno a co będzie we wrześniu, tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą", "Przeżyjemy".

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