Nie zatańczy z Gąsiewską w "Tańcu z Gwiazdami". Sołtysiewicz wyjawił powód

Jasper Sołtysiewicz niespodziewanie stał się czarnym koniem jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z roli Justina w serialu "Barwy Szczęścia" progresuje z odcinka na odcinek, a jego pląsy są doceniane nie tylko przez jurorów, ale również widzów tanecznego show, którzy umożliwiają mu awanse do kolejnych etapów. W najbliższą niedzielę Sołtysiewicz zawalczy o bilet do półfinału formatu.

Sołtysiewicz zatańczy ze Szmajkowskim!

Pary po raz kolejny zaprezentują po dwa tańca. Jeden z nich w niecodziennych triach. U boku uczestników i ich partnerów tanecznych zaprezentują się inne gwiazdy show-biznesu. Mandaryna zaprosiła na parkiet legendę MMA Jana Błachowicza, a Helena Englert finalistkę poprzedniej odsłony "Tańca z Gwiazdami" Magdalenę Boczarską. Jaspera Sołtysiewicza i Darię Sytą-Grobelną wspomoże natomiast popularny wokalista młodego pokolenia Kuba Szmajkowski.

Wiesz co, my z Kubą się znamy, lubimy i ja zawsze, tak jak gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, miałam takie poczucie, że chłopaki mają jakiś wspólny mianownik, w sensie, że coś jest w nich podobnego, ale nie umiem ci powiedzieć co. To sobie zobaczysz, jak zobaczysz chłopaków na parkiecie. Oni oprócz tego, że trochę wizualnie gdzieś są do siebie podobni, to mam wrażenie, że mają takie cechy wspólne, tylko że jeden trzyma je w środku, drugi na zewnątrz i tak mogą sobie tymi cechami gdzieś się poprzeplatać. Uznaliśmy, że to po prostu będzie świetny temat też do naszej choreografii. Uznaliśmy, że po prostu Kuba jest idealny, by pokazać, co chcemy przekazać - powiedziała tancerka w rozmowie z Eską.

Dlaczego u boku Sołtysiewicza nie pojawi się natomiast jego ukochana, również związana z show-biznesem?

Jasper Sołtysiewicz nie zatańczy z Wiktorią Gąsiewską. Tak tłumaczy swoją decyzję!

Jasper Sołtysiewicz nie zatańczy z Gąsiewską

Aktor znany z "Barw Szczęścia" nie emanuje życiem prywatnym w mediach społecznościowych. W rozmowie z serwisem Eska.pl wyjawił, dlaczego nie zatańczy z Wiktorią Gąsiewską, swego czasu także biorącą przecież udział w "Tańcu z Gwiazdami". Problematyczne w ich przypadku okazało się zgranie kalendarzy.

Powiem szczerze, że ja z jednej strony chciałbym być tutaj z Wiką, ale jeśli udało nam się zrobić to w ten sposób... To też nie wszystko da się połączyć zawodowo. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo nie wiedziałem do końca, jak by miał sam pomysł wyglądać, ale to, jak udało się to wszystko pięknie skomponować, jeśli chodzi o samą historię tego tańca, jest po prostu wspaniałe i myślę, że to będzie miało naprawdę bardzo duży wydźwięk emocjonalny - odparł.

Pozostaje nam zatem czekać na efekty.