Tłumy w Mrozach na koncercie TVP. Na scenie m.in. Blanka, Piaseczny i Markowska

Ależ się działo w Mrozach! Wielki koncert i tłumy pod sceną

W połowie sierpnia Mrozy stały się stolicą rozrywki, goszcząc letnią trasę koncertową Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Miasteczko na kilkanaście godzin zamieniło się w ogromną scenę plenerową. Dla uczestników przygotowano całą gamę atrakcji, z których korzystały całe rodziny. Od godzin porannych można było obserwować pracę radiowców i telewizyjnych ekip, a wieczorem bawić się w rytm znanych, polskich przebojów.

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Tłumy ruszyły na koncert TVP! Markowska, Blanka i Bednarek porwali publiczność

Sobotnie wydarzenia rozpoczęto od spotkań w Parku im. Piotra Starosty, skąd „Lato z Radiem” nadawane było na żywo. Dzięki temu zgromadzeni mieli okazję zobaczyć realizację audycji na własne oczy.

W trakcie audycji poruszono tematy związane z lokalną historią oraz turystyką. Nie mogło zabraknąć wątków dotyczących serialu „Ranczo”, który niebawem wraca na ekrany TVP1. Mrozy i pobliski Jeruzal to w końcu słynne filmowe Wilkowyje, dlatego produkcja była często wspominana.

Na miejscu zjawili się również goście kojarzeni z hitowym serialem. Fani „Rancza” z pewnością docenili możliwość przebywania w miejscach, które doskonale znają z telewizyjnych ekranów.

Podczas plenerowej imprezy zorganizowano edukacyjny piknik zatytułowany „Z życia wzięte”. Uczestnicy brali udział w konkursach, animacjach i grach. Wśród atrakcji znalazły się też naukowe eksperymenty, prezentacje sztucznej inteligencji i Escape Room. Zabawa połączyła się więc ze zdobywaniem wiedzy i intelektualną rozrywką.

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W godzinach popołudniowych przyszedł czas na muzyczne akcenty. Najpierw Marcin Kusy poprowadził plenerowe „Muzyczne Lato z Radiem”, a potem wystartowała potańcówka. O dobrą zabawę zadbał Lazy Swing Band, zachęcając zebranych do tańca.

Kulminacyjnym punktem imprezy był wieczorny koncert, który zorganizowano na placu przy ulicy Tartacznej. W Mrozach zaśpiewały największe polskie gwiazdy, m.in.: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Blanka, Andrzej Piaseczny, Alicja, Ewelina Flinta oraz Łukasz Zagrobelny. Wystąpiły także zespoły: Pectus, Brathanki, Kobranocka, Universe i De Mono.

Publiczność bawiła się znakomicie, a artyści zaprezentowali swoje najbardziej znane utwory. Widzowie chętnie śpiewali i tańczyli pod sceną. Koncert, który poprowadzili Katarzyna Burzyńska, Dagmara Kowalska i Robert Stockinger, transmitowany był w TVP2 oraz na platformie TVP VOD.