Natasza Urbańska pokazała się publicznie po diagnozie raka. Przemówiła w ramach kampanii Dotykam Wygrywam

23 września Natasza Urbańska przekazała w mediach społecznościowych informację, że rozpoznano u niej nowotwór. Gwiazda przechodzi obecnie leczenie, co zmusiło ją do odwołania niektórych planów zawodowych, w tym koncertów z okazji jubileuszu. Artystka nie zrezygnowała jednak ze wszystkich aktywności i wzięła udział w kampanii wspierającej osoby znajdujące się w podobnym położeniu.

Natasza Urbańska o siostrzeństwie. Wspiera kampanię Dotykam Wygrywam

2 października, w pierwszych dniach obchodzonego na całym świecie Miesiąca Świadomości Raka Piersi, wokalistka po raz pierwszy od ogłoszenia choroby pojawiła się na publicznym wydarzeniu i wygłosiła od siebie kilka słów. Natasza Urbańska nie wybrała tego miejsca przypadkowo. Piosenkarka jest zaangażowana w kolejną już edycję kampanii Dotykam Wygrywam, która od lat edukuje na temat profilaktyki raka piersi.

Piosenkarka zaapelowała w sprawie profilaktyki

Podczas spotkania prasowego Natasza Urbańska wypowiedziała się na temat profilaktyki. Na wstępie nawiązała do hasła kampanii Dotykam Wygrywam, jakim jest "siostrzeństwo", i wyraziła wdzięczność za wsparcie, które otrzymała w ostatnim czasie.

- Przede wszystkim uważam, że "siostrzeństwo" to bardzo dobra nazwa dla tej kampanii, bo widzę coraz więcej wsparcia między kobietami. Sama doświadczyłam go, kiedy podzieliłam się informacją o swojej chorobie. Bardzo dziękuję wam, moje miłe panie, ale także panom, za to wsparcie. Jest ono niezwykle ważne w trudnych momentach - mówiła.

W dalszej części wystąpienia artystka zaznaczyła, że profilaktyka jest kluczowa, aby upewnić się o własnym zdrowiu. Zaniechanie badań może prowadzić do późnego wykrycia choroby, co ma istotny wpływ na efekty leczenia.

- Od lat pokutuje przekonanie: nie idź do lekarza, bo jeszcze coś ci znajdzie. Ja uważam, że właśnie trzeba iść do lekarza, żeby przekonać się, że jestem zdrowa, że nic mi nie dolega, a później nie żałować, że nie zrobiłam tego wcześniej. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i zmienianie sposobu myślenia, a także wzajemne wsparcie kobiet - powiedziała. - Nieważne, czy jest to ktoś bliski: siostra, córka, matka, przyjaciółka czy kobieta, którą spotykasz w pracy lub przy okazji współpracy. To nie ma znaczenia. Po prostu otwierajmy się na siebie i badajmy się, bo profilaktyka ratuje życie - dodała na zakończenie Urbańska.

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