Filip Chajzer ingerował w wybór sukni ślubnej. Prezenter surowo ocenił dawny styl młodej żony

Filip Chajzer pokazuje żonę. Para wzięła ślub w Krakowie

Dziewiętnastego września były gwiazdor stacji TVN stanął na ślubnym kobiercu u boku swojej młodej partnerki. Związek tej pary rozwijał się w błyskawicznym tempie, jednak zakochani są zdeterminowani do wspólnego kroczenia przez całe życie. Nawrócony prezenter telewizyjny bardzo zależał na tym, aby przysięga miłości oraz wierności wybrzmiała w murach świątyni. Filip Chajzer i dwudziestoletnia Bianka sformalizowali swój związek w jednej z krakowskich parafii.

Nowożeńcy łączą swoje życiowe plany nie tylko ze sobą, ale również z dawną stolicą Polski. W zeszłym roku Filip Chajzer przeniósł się do Krakowa i nabył upragnione lokum w dzielnicy Podgórze. Prace remontowe w nowym mieszkaniu toczyły się w tym samym czasie co gorączkowe przygotowania do ceremonii zaślubin.

Po zakończeniu wesela Bianka zrezygnowała z ukrywania twarzy i zaledwie trzy doby po ślubie zadebiutowała w audycji partnera. Wystarczyło kilka godzin, by profil dwudziestolatki przyciągnął trzydzieści tysięcy użytkowników. Dziś jej instagramowe konto obserwuje ponad pięćdziesiąt cztery tysiące internautów.

W miniony czwartek małżonkowie znów zasiedli wspólnie przed mikrofonami. Zakochani odpowiadali na pytania fanów oraz chętnie wracali pamięcią do gorączkowych przygotowań. Poruszyli przy tym wątek kreacji, którą stworzyła polska projektantka Viola Piekut.

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Filip Chajzer szczerze o guście Bianki. Miał wpływ na kreację ślubną

Były gwiazdor telewizyjny dostał kontakt do projektantki od swojej przyjaciółki Gosi Ohme. Dziennikarz przyznał bez ogródek, że wcześniejszy ubiór jego ukochanej zupełnie nie trafiał w jego gust.

Jak poznaliśmy Wiolę, miała [Bianka przyp.red.] taki… jakby to powiedzieć… kontrowersyjny styl. Znaczy nie kontrowersyjny, ale wszystko było takie na bogato - mówił Chajzer.

Spory wpływ na ostateczny wygląd kreacji miał sam pan młody. Podczas audycji wyjawił, że przy pierwszej rozmowie telefonicznej z projektantką pozwolił sobie na konkretne wytyczne. Zależało mu, aby suknia ślubna była zdecydowanie bardziej skromna niż krzykliwa.

Mogę ci coś zdradzić? Kiedy zadzwoniłem po raz pierwszy, żeby umówić cię na spotkanie, na tę pierwszą konsultację, powiedziałem, że jeśli będzie to zmierzało w stronę sylwestra w Batumi, to może dałoby się trochę skromniej. A na koniec dnia, tak zupełnie szczerze, od serca, to była najpiękniejsza suknia ślubna, jaką widziałem w życiu.

Ostateczne zdanie należało naturalnie do Bianki, której doradzała świadkowa. W dniu ceremonii panna młoda wystąpiła w nowoczesnej, a zarazem powściągliwej kreacji. Przylegająca do ciała suknia o kroju syreny doskonale eksponowała sylwetkę ukochanej prezentera. Jednolita tkanina oraz szeroki dekolt odsłaniający ramiona zapewniły stylizacji minimalistyczny i niezwykle elegancki charakter. Dopełnieniem całego wizerunku okazał się delikatny welon oraz bardzo skromna biżuteria.

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