Dlaczego ziemniaki szybko kiełkują? Winne może być miejsce, w którym je trzymasz

Ziemniaki mogą zacząć kiełkować znacznie szybciej, niż się spodziewamy, a jednym z powodów może być sposób ich przechowywania w domu.

Na tempo starzenia się bulw wpływają warunki panujące w miejscu, w którym je trzymamy, dlatego warto zwrócić uwagę na kilka pozornie nieistotnych czynników.

Nie każde popularne miejsce w kuchni będzie odpowiednie do przechowywania ziemniaków, a niewłaściwe warunki mogą sprawić, że szybciej stracą swoją jakość i świeżość.

Warto również nauczyć się rozpoznawać moment, w którym ziemniaki nadal można wykorzystać, oraz sytuacje, gdy ich wygląd powinien być wyraźnym sygnałem, aby z nich zrezygnować.

Wiele osób przechowuje je w przypadkowym miejscu – na kuchennym blacie, w pobliżu piekarnika albo w zamkniętej szafce. Tymczasem warunki, w których trzymamy ziemniaki, mają ogromne znaczenie dla tempa ich kiełkowania.

Światło i temperatura mają znaczenie

Ziemniaki najlepiej przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu. Dostęp światła może sprzyjać nie tylko kiełkowaniu, ale również zazielenieniu bulw. Zbyt wysoka temperatura natomiast może przyspieszać procesy, które prowadzą do ich starzenia i wypuszczania kiełków.

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Nie oznacza to jednak, że dobrym pomysłem jest przechowywanie ziemniaków w lodówce. Zbyt niska temperatura może niekorzystnie wpływać na ich smak i strukturę. Najlepiej sprawdzi się przewiewne miejsce, w którym temperatura jest stosunkowo stabilna. Ziemniaki warto również przechowywać z dala od bezpośredniego światła.

Nie trzymaj ich obok wszystkiego

Znaczenie może mieć także towarzystwo innych warzyw i owoców. Niektóre produkty wydzielają etylen, który może wpływać na tempo dojrzewania i starzenia innych produktów. Dlatego ziemniaków lepiej nie przechowywać bezpośrednio obok niektórych owoców. Jeśli zauważysz pojedyncze kiełki, ziemniak niekoniecznie od razu musi trafić do kosza. W przypadku niewielkich kiełków można je usunąć, a bulwę dokładnie ocenić. Jeśli jednak ziemniak jest mocno zazieleniony, pomarszczony, miękki lub ma rozległe kiełki, bezpieczniej go nie spożywać.

Czasem wystarczy zmienić miejsce przechowywania, aby ziemniaki znacznie dłużej zachowały dobrą jakość.