Monika Brodka pokazała nowe zdjęcia. Fani od razu zauważyli zmienioną sylwetkę i ruszyli z gratulacjami

Piosenkarka na co dzień niezwykle rygorystycznie strzeże swojej prywatności, a w mediach udziela się przede wszystkim przy okazji promocji świeżych projektów muzycznych. Teraz sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Artystka zamieściła w sieci galerię fotografii, które ukazują wyraźną metamorfozę jej dotychczasowej sylwetki.

Sesja zdjęciowa Moniki Brodki wywołała lawinę komentarzy

Ostatnia sesja fotograficzna Moniki Brodki powstała specjalnie na potrzeby wywiadu, w którym artystka opowiadała o swoich rodzinnych stronach.

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Całkiem niedawno miałam okazję pogadać trochę o Żywiecczyźnie z @newonce do najnowszego numeru gazety poświęconej Śląsku, tak Żywiec leży w Woj. Śląskim. Przy okazji były fotki i dużo przebieranek. Dzięki za zaproszenie. Zobacz też: Klaudia Halejcio pochwaliła się kadrami ze ślubu. Córka i pasierbica skradły show

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Obserwatorzy Moniki Brodki sugerują kolejną ciążę

Wielbiciele artystki od razu zareagowali na zaprezentowane kadry. Podczas nietypowej sesji zdjęciowej piosenkarka w bardzo wyrazisty sposób podkreśliła swój zaokrąglony brzuch.

Second baby on the way. Gratulacje i dużo zdrowi Muti Gratulacje Ooooo

Piosenkarka powitała pierwszego potomka na początku 2025 roku. Ojcem pociechy jest Mikołaj Syguda, pracujący jako operator filmowy. Zakochani rygorystycznie unikają blasku fleszy. Jeszcze przed rozwiązaniem informowaliśmy, że serce wokalistki znów jest zajęte. Nasi paparazzi uwiecznili parę w trakcie randki w restauracji. Nieoficjalne źródła wskazywały, że ich uczucie rozkwitło w trakcie wspólnej realizacji zlecenia zawodowego na terytorium Chile.

Monika Brodka milczy w sprawie powiększenia rodziny

Podejrzenia internautów wierzących, że za pełniejszymi kształtami piosenkarki stoi kolejna ciąża, pozostają na razie bez oficjalnej odpowiedzi. Wokalistka w ogóle nie komentuje narastających plotek, dając tym samym wolną rękę dla mnożących się w sieci spekulacji.

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