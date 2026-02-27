Baron postawił na nową fryzurę! Tak teraz wygląda gwiazda Afromental. "Nowy etap"

Aleksander Milwiw-Baron ewidentnie wychodzi z założenia, że ewolucja brzmienia musi iść w parze z ewolucją wizerunku. Fani Afromental i nie tylko, bo gitarzysta działał przecież także w innych formacjach, m.in. kultowym Blog 27, z zapartym tchem obserwowali, jak ich idol, od ponad dekady stanowiący trzon produkcji spod szyldu "The Voice", zmienia się na ich oczach. Ostatnie miesiące przyniosły jednak w jego życiu sporo przetasowań, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Artysty nie zobaczymy już na fotelu w programie "The Voice Kids", z którym związany był od samego początku istnienia. To właśnie on i Tomson szlifowali tam takie talenty jak Viki Gabor czy Sara James.

Zmiany, o których mowa, domagały się mocnego akcentu, dlatego też instrumentalista, od lat kojarzony z charakterystycznymi dredami, postawił na ich nową, odświeżoną odsłonę. Jak sam podkreśla, ta fryzura to coś więcej niż moda: to manifest i symbol zupełnie nowego etapu, w który właśnie wkracza.

Baron pokazał nową fryzurę!

Baron postanowił świętować nowy etap w swoim życiu nową fryzurą, którą pochwalił się w mediach społecznościowych.

Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę – napisał.

Artysta postawił na look, który jest kwintesencją jego artystycznej duszy: odważny, bezkompromisowy i pełen charakteru. Tym razem muzyk zdecydował się na spektakularne dredoloki, kontrastujące z mocno wygolonymi bokami. Baron postawił też na efektowne ombre, gdzie głęboki brąz u nasady płynnie przechodzi w słoneczne, miodowe odcienie blondu. Jak wam się podoba w takiej odsłonie? Zdjęcia muzyka znajdziecie w zamieszczonej poniżej galerii.