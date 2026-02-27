Blanka cała we łzach w "The Voice Kids"! Popłakała się już w pierwszym odcinku show

Na antenie TVP2 zadebiutuje nowa edycja "The Voice Kids", a wraz z nią nowi trenerzy! Obok Cleo w obrotowych fotelach zasiądą Blanka i Tribbs. Pierwsze materiały z planu pokazują, że Blanka da się poznać z zupełnie innej strony.

"The Voice Kids" - łzawy debiut Blanki jako trenerki

Nowa edycja "The Voice Kids" zapowiada się wyjątkowo. Po raz pierwszy w historii zwycięzca będzie miał szansę reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Do grona trenerów dołączyli Blanka i Tribbs, którzy z pewnością wniosą do programu nową energię. Okazuje się, że Blanka, znana z przebojów i uśmiechu, potrafi być również bardzo wrażliwa. W jednym z pierwszych nagrań z planu wokalistka popłakała się! Wszystko za sprawą rozmowy o dziadkach.

Blanka cała we łzach w programie "The Voice Kids"

"The Voice Kids" - wzruszające wyznania trenerów

Rozmowę rozpoczął Tribbs, który wyznał, że nie ma dziadka. Cleo dodała, że również nie miała okazji poznać swoich dziadków. Te słowa poruszyły Blankę, która podzieliła się swoją wdzięcznością za obecność dziadków w jej życiu.

Pożyczyć Ci moich? Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne - powiedziała Blanka, a w jej oczach pojawiły się łzy wzruszenia.

Cleo, równie poruszona, dodała: "Przestań, bo zacznę zaraz płakać".

"The Voice Kids" - data premiery

9. edycja "The Voice Kids" zadebiutuje na antenie TVP2 w sobotę, 28 lutego 2028 roku o godzinie 20:30 i 21:40. Nowe odcinki co tydzień. Po emisji telewizyjnej muzyczne show będzie można oglądać także w internecie na TVP VOD.

"The Voice Kids" - zwycięzcy poprzednich edycji

Do tej pory program The Voice Kids wygrali:

1. edycja: Roksana Węgiel

2. edycja: AniKa Dąbrowska

3. edycja: Maciej Maciejczak

4. edycja: Sara James

5. edycja: Mateusz Krzykała

6. edycja: Martyna Gąsak

7. edycja: Michell Siwak

8. edycja: Zosia Wójcik