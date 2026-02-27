Bruno Mars wydał "The Romantic". Pierwsza solowa płyta od 10 lat!

Bruno Mars wraca z "The Romantic"

Bruno Mars powrócił z przytupem! Album "The Romantic" promowany jest na szeroką skalę na całym świecie. Fani w różnych zakątkach globu mieli okazję trafić na furgonetki z kwiatami rozdające przechodniom róże czy ściany z "miłosnymi kłódkami". Nowy projekt powstał po serii sukcesów Bruno Marsa na listach przebojów, w tym ostatnich singli, jak "Die With A Smile" z Lady Gagą. Utwór zapisał się na kartach historii jako ten, który najszybciej osiągnął miliard odsłuchów na Spotify. Ponadto piosenka królowała na szczycie listy Billboard Global 200 przez rekordowe 18 tygodni. Równie wielkim sukcesem okazał się wszechobecny hit "APT." nagrany z ROSÉ. Został on ogłoszony przez Apple Music najczęściej odtwarzanym numerem na platformie w 2025 roku, a także utrzymywał się przez 19 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Global Excl. U.S. oraz przez 12 tygodni na szczycie Billboard Global 200.

Imponująca kariera Bruno Marsa

Bruno niezmiennie udowadnia, że jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży muzycznej. W styczniu 2025 roku został pierwszym artystą w historii Spotify, który przekroczył próg 150 milionów słuchaczy miesięcznie, co plasuje go w ścisłej światowej czołówce platformy. W październiku 2022 roku, został pierwszym artystą, którego sześć singli zdobyło w USA diamentowy status (równowartość 10-krotnej platyny). Według danych na rok 2026, może pochwalić się co najmniej siedmioma diamentowymi singlami, w tym "Just the Way You Are", który jest obecnie najbardziej certyfikowaną piosenką w historii z 21-krotną platyną Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagraniowego. Pozostałe diamentowe hity to: "Uptown Funk" (z Markiem Ronsonem), "Grenade", "That’s What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" oraz "The Lazy Song". Debiutancki krążek Bruno Marsa, „Doo-Wops & Hooligans”, pozostaje najdłużej notowanym albumem studyjnym solisty na liście Billboard 200 (ponad 345 tygodni). Artysta umieścił dziewięć singli na pierwszym miejscu głównej listy Billboardu, a dzięki przebojom z lat 2024–2025 spędził łącznie 30 tygodni na szczycie zestawienia Global 200.