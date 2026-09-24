To najlepsze miasto do życia w Europie w 2026 roku. Eksperci umieścili je na 2. miejscu w światowym rankingu. Pod względem jakości życia na Starym Kontynencie nie ma sobie równych

Bergen zajęło 2. miejsce na świecie i 1. w Europie pod względem jakości życia w raporcie "Oxford Economics Global Cities Index 2026".

Miasto to, nazywane bramą do norweskich fiordów, łączy zabytkowe uliczki z górami i morzem, choć jest znane z częstych opadów deszczu.

Bezpośrednie loty z Gdańska, Krakowa i Warszawy sprawiają, że Bergen jest łatwo dostępne i stanowi idealną propozycję na krótki urlop, łączący zwiedzanie z bliskością natury.

Bergen na szczycie europejskiego zestawienia

W raporcie "Oxford Economics Global Cities Index 2026" przeanalizowano 1000 największych miast świata. Autorzy uwzględnili pięć głównych obszarów: gospodarkę, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz zarządzanie. W kategorii jakości życia Bergen zajęło pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie, ustępując jedynie australijskiej Canberze. Tak wysoka pozycja tego liczącego 289 tysięcy mieszkańców miasta zupełnie nie dziwi. Wśród atutów norweskiego miasta wymieniane są m.in. wysokie płace, stosunkowo niewielkie nierówności majątkowe oraz wyjątkowo łatwy dostęp do natury. To właśnie ten ostatni element robi szczególne wrażenie na odwiedzających. W Bergen nie trzeba długo szukać miejsca, w którym można odpocząć od miejskiego zgiełku, gdyż natura otacza nas z każdej strony.

Miasto, w którym góry spotykają się z morzem

Bergen nazywane jest bramą do norweskich fiordów. Miasto leży nad morzem i otaczają je góry, dlatego jest świetną bazą wypadową dla osób, które podczas urlopu nie chcą siedzieć wyłącznie w hotelu. Na liście obowiązkowych punktów znajduje się Bryggen, czyli historyczna dzielnica portowa z charakterystycznymi drewnianymi zabudowaniami. Miejsce zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto też po prostu pospacerować po centrum, zajrzeć na targ rybny i wjechać kolejką na jeden z punktów widokowych, a widoki w Bergen po prostu zapierają dech w piersiach. Jeśli lubisz słońce i wysokie temperatury, Bergen może nie być najlepszym wyborem. To miasto deszczowe, a opady są tutaj częstym elementem codzienności. Właśnie dlatego przed wyjazdem warto spakować kurtkę przeciwdeszczową, nawet jeśli prognozy wskazują, że może nie być deszczu - ten potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

OD SERCA: Podróże

Jak dostać się do Bergen z Polski?

Dojazd nie powinien być dużym problemem, szczególnie dla mieszkańców północnej i południowej Polski. Najwięcej bezpośrednich możliwości daje obecnie Gdańsk. Z lotniska im. Lecha Wałęsy do Bergen latają Wizz Air, Norwegian oraz LOT, a sama podróż trwa około dwóch godzin. Bezpośrednie połączenia dostępne są także z Krakowa. Trasę obsługują Norwegian i Wizz Air, a planowany czas lotu wynosi około 2 godziny i 20 minut. Podróżujący z Warszawy również mają możliwość dotarcia do Bergen bez przesiadki - połączenie z lotniskiem Warszawa-Modlin obsługuje Wizz Air. Warto jednak sprawdzić rozkład dla konkretnej daty, ponieważ liczba rejsów zależy od sezonu.

Bergen to znakomita propozycja na krótki urlop

Nie trzeba planować wielotygodniowej wyprawy, żeby poczuć klimat miasta. Kilka dni wystarczy na spacer po Bryggen, poznanie centrum, wycieczkę w góry i podziwianie norweskich krajobrazów. Można rano wypić kawę w jednej z kawiarni, a kilka godzin później znaleźć się na szlaku z widokiem na fiordy. I właśnie ta bliskość przyrody jest jednym z powodów, dla których miasto wyróżniło się w tegorocznym zestawieniu Oxford Economics. Choć Bergen nie jest największym ani najbardziej oczywistym kierunkiem na europejski city break, to ma jednak coś, co sprawia, iż warto się tam wybrać, a mianowicie wyjątkowe położenie, dostęp do natury i charakterystyczną skandynawską atmosferę. Jeśli więc szukasz miejsca na kilka dni, w którym zwiedzanie urokliwego miasta można połączyć z górami, morzem i fiordami, Bergen zdecydowanie warto mieć na swojej podróżniczej liście.

16