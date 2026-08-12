Ewa Farna kończy 33 lata. Tak zmieniła się od czasu rockowego debiutu

Ewa Farna debiutowała jako 13-latka. Błyskawiczny start w show-biznesie

Ewa Farna na scenie muzycznej obecna jest od 20 lat, choć trudno w to uwierzyć. Artystka przyszła na świat 12 sierpnia 1993 roku w czeskim Trzyńcu. Jej wokalny potencjał odkryto, gdy miała zaledwie 11 lat. Jako 13-latka zawojowała czeski rynek utworem „Měls mě vůbec rád”. Niedługo potem jej twórczość dotarła do Polski, gdzie szybko zyskała popularność. W tamtym czasie wizerunek wokalistki znacząco odbiegał od obecnego. Stawiała na młodzieżowy styl: dżinsy, kolorowe koszulki, sportowe akcesoria i cięższe obuwie. Z charakterystyczną fryzurą i rockowym zacięciem przypominała zwykłą uczennicę, która po prostu ma niezwykły głos i odwagę występować na scenie.

Prawdziwą przepustką do sławy w naszym kraju okazał się singiel „Cicho”. Piosenka nie tylko rozpoczęła nowy rozdział w jej karierze, ale też przyniosła liczne wyróżnienia, a nawet miano polskiego przeboju dekady. W oczach wielu fanów to właśnie wizerunek Ewy z tamtego okresu – w mocniejszym makijażu, z długimi włosami i w rockowych strojach – najbardziej zapadł w pamięć.

Ewa Farna stała się pewną siebie kobietą

Z upływem lat styl gwiazdy nabierał coraz bardziej kobiecego charakteru. W jej garderobie zagościły eleganckie sukienki, buty na obcasie i przemyślane uczesania. Jednocześnie Ewa Farna nigdy nie ograniczała się do jednego kierunku. Na galach często błyszczała w efektownych kreacjach, by za chwilę pojawić się na scenie w luźnych spodniach czy ubraniach z pazurem. Artystka chętnie bawiła się modą, zmieniając kolor i długość włosów oraz dobierając różne dodatki. Widać było, że nie chce sztucznie wpisywać się w szablony idealnej gwiazdy pop.

Wraz ze zmianami w wyglądzie rosła też jej wewnętrzna siła. Wokalistka otwarcie sprzeciwiała się presji otoczenia dotyczącej wyglądu kobiet i deklarowała, że chce żyć na własnych zasadach. To odzwierciedlało się w jej strojach – coraz częściej wybierała ubrania, w których czuła się po prostu sobą.

Obecny wizerunek Ewy Farnej jest niezwykle wyrazisty

Prywatnie również zaszło wiele zmian. Artystka wyszła za mąż za muzyka Martina Chobota i doczekała się dwójki dzieci. Założenie rodziny nie zahamowało jej zawodowych działań. Jako w pełni świadoma swoich możliwości kobieta, Ewa prezentuje dziś na scenie spektakularne stylizacje – od błyszczących cekinów, przez jaskrawe kolory i luźne fasony, po wyraziste akcesoria. Czasem przypomina klasyczną divę, by innym razem wrócić do swoich rockowych korzeni.

Dziś pozycja zawodowa Ewy Farnej jest ugruntowana. Dawna nastoletnia debiutantka przeobraziła się w twórczynię, która samodzielnie dba o produkcję swojej muzyki i cieszy się uznaniem w Polsce i w Czechach. Wydana w 2026 roku płyta „ADHD POP” oraz trzy wyprzedane koncerty na stadionie w Pradze to kolejne dowody jej sukcesu.

Zestawienie dawnych i obecnych fotografii wokalistki najlepiej ilustruje jej ewolucję. 12 sierpnia artystka obchodzi 33. urodziny. Choć przez lata zmienił się jej wygląd, styl i rola w życiu, jedno pozostało niezmienne – jej ogromna energia na scenie.

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