Wiele osób wykorzystuje balkon jako "dodatkową lodówkę" zimą, przechowując tam żywność ze względu na niskie temperatury.

Jest to ryzykowne, ponieważ balkon jest narażony na zanieczyszczenia oraz szkodniki, które mogą skazić potrawy.

Zamiast balkonu, zaleca się przechowywanie gotowych potraw w lodówce w szczelnych pojemnikach lub mrożenie nadmiaru jedzenia.

Zimą balkon bywa traktowany jak dodatkowa chłodziarka. Po większym gotowaniu, zwłaszcza przed świętami, to wygodne rozwiązanie. Nie trzeba upychać kolejnych pojemników w lodówce, a chłodne powietrze wydaje się sprzymierzeńcem w przechowywaniu żywności. Problem w tym, że temperatura to nie wszystko. Balkon pozostaje przestrzenią zewnętrzną, narażoną na kurz, pyły, spaliny i inne zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu. Osadzają się one na naczyniach, pokrywkach oraz opakowaniach, a w przypadku niedostatecznie zabezpieczonego jedzenia mogą przedostać się również do środka.

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Czy można trzymać jedzenie na balkonie? Takie rozwiązanie nie zastąpi lodówki

Szczególnie ryzykowne jest pozostawianie potraw w garnkach bez szczelnego przykrycia. Zwykły talerz czy przykrywka położone na wierzchu nie stanowią wystarczającej ochrony. Na balkonie mogą pojawić się również ptaki, muchy czy inne owady, które mają kontakt z jedzeniem lub naczyniami. Mogą przenosić drobnoustroje chorobotwórcze, a ich obecność nie zawsze pozostawia widoczne ślady. W efekcie potrawa, która wygląda i pachnie normalnie, niekoniecznie nadaje się do spożycia. Nie warto więc zakładać, że skoro na dworze jest zimno, jedzenie pozostaje bezpieczne.

Co zrobić, gdy brakuje miejsca w lodówce?

Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie gotowych potraw w lodówce, w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. Jeśli przygotowaliśmy dużą ilość jedzenia, warto podzielić je na mniejsze porcje, dzięki czemu szybciej się schłodzą. Nie należy wkładać do lodówki wielkiego, gorącego garnka. Nadmiar potraw, które nadają się do mrożenia, można umieścić w zamrażarce. To znacznie bezpieczniejsza opcja niż balkon.

Choć zimowe temperatury kuszą, by wykorzystać przestrzeń za oknem jako dodatkową chłodnię, lepiej nie ryzykować. W kwestii przechowywania żywności liczy się nie tylko chłód, ale również higiena i odpowiednie zabezpieczenie. A tych balkon nie zawsze jest w stanie zapewnić.

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