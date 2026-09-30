Czechy rezygnują z Eurowizji?! Ogromny cios dla fanów konkursu

Kto weźmie udział w Eurowizji 2027? Lista uczestniczących państw wciąż jest otwarta, a fani próbują oszacować, czy pomimo kontrowersji związanych z udziałem Izraela liczba występów wyniesie co najmniej 40. Przed ostatecznymi decyzjami z Hiszpanii czy Słowenii zaskakujące wieści pojawiły się w Czechach. Naszych sąsiadów prawdopodobnie nie będzie w Burgas.

Czechy o krok od opuszczenia Eurowizji. W tle budżetowe cięcia

Jak wyjawił serwis Aktuálně.cz, publiczny nadawca Česká Televize nie weźmie udziału w Eurowizji 2027 z powodu ogłoszonego planu cięć budżetowych w przyszłym roku. Oficjalnie władze stacji postanowiły wprowadzić oszczędności na poziomie 350 mln koron, czyli ok. 63 mln złotych, co ma przełożyć się na zwolnienie części pracowników.

Plany dotyczące ramówki nie są jeszcze publicznie znane, ale według wspomnianego portalu - kilka niezależnych źródeł potwierdziło, że zapadła decyzja o rezygnacji z Eurowizji. Z anteny mają poza tym zniknąć magazyn kryminalny "Na stopě", niektóre programy dla dzieci oraz lokalne serwisy informacyjne. To jednak na razie nieoficjalne ustalenia. ČT nie odpowiedziało jeszcze na dziennikarskie prośby o komentarz.

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Czesi na Eurowizji: wysokie wyniki, niskie zainteresowanie

Czechy po raz pierwszy uczestniczyły w Konkursie Piosenki Eurowizji w latach 2007-2009, za każdym razem plasując się na niskich pozycjach w półfinale. Po powrocie w 2015 roku udało im się wywalczyć nieco lepsze wyniki. Najlepszym rezultatem pozostaje szóste miejsce, które zajął Mikolas Josef na Eurowizji 2018. Czesi mają też w dorobku miejsce dziesiąte i jedenaste.

W minionych latach pojawiały się już spekulacje, że sąsiad Polski wycofa się z dalszego udziału w Eurowizji z przyczyn finansowych. W 2024 roku Czechy odpadły w półfinale, ale pozostały w stawce i... raz jeszcze odpadły w półfinale. Podczas ostatniej edycji przełamały wreszcie złą passę: Daniel Žižka z utworem "Crossroads" zajął w Wiedniu szesnaste miejsce. Mimo kilku udanych występów w finale - oglądalność konkursu w Czechach nigdy nie przekroczyła progu 300 tysięcy widzów.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas po zwycięstwie bułgarskiej piosenkarki Dary z utworem "Bangaranga". Jak dotąd, udział potwierdziło już 31 państw, w tym debiutująca Kanada, powracająca Macedonia Północna, jak i Holandia, która weźmie udział po zeszłorocznym bojkocie.

Brak powrotu z powodu dalszej obecności Izraela potwierdziła już Irlandia, a decyzje Hiszpanii, Islandii i Słowenii są jeszcze nieznane. Ponadto, do grudnia wydłużony został czas na zadeklarowanie powrotu przez nową telewizję na Węgrzech. Telewizja Polska zleciła przygotowania do publicznych preselekcji.

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