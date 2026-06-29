Michalina Olszańska spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka z "Dewajtis" pokazała ciążowy brzuch

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-29 13:07

Michalina Olszańska oficjalnie poinformowała o swojej drugiej ciąży w dniu 34. urodzin. Aktorka znana z serialu "Dewajtis" opublikowała 29 czerwca 2026 roku serię zdjęć z widocznym brzuszkiem, co wywołało falę zachwytu na jej instagramowym profilu.

Michalina Olszańska świętuje podwójnie. Z okazji swoich trzydziestych czwartych urodzin aktorka przekazała internautom wspaniałe wieści. Zamiast tradycyjnego dziękowania za życzenia zaskoczyła wszystkich radosną informacją, że już niebawem jej rodzina po raz kolejny się powiększy.

Aktorka Michalina Olszańska w stylizacji z serialu Dewajtis z mężczyzną na tle drzew, w lewym dolnym rogu okrągłe zdjęcie aktorki w okularach, z ogolonym bokiem głowy i widocznie ciążowym brzuszkiem. Więcej o aktorce i jej ciąży na naszym portalu.
Galeria zdjęć 48

W poniedziałek 29 czerwca 2026 roku gwiazda popularnego serialu "Dewajtis" zamieściła w sieci zbiór prywatnych ujęć. Udostępnione fotografie emanują ciepłem domowego ogniska. Uwagę internautów od razu przykuł wyraźnie uwydatniony ciążowy brzuszek aktorki, który stanowił jednoznaczne i oficjalne potwierdzenie radosnych doniesień.

Ciążowy brzuch Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis" zachwycił fanów

Instagramowy wpis Michaliny Olszanskiej natychmiast wywołał prawdziwą lawinę gratulacji od wiernych fanów. Nastrojowa sesja zdjęciowa doskonale oddaje ogromną radość z oczekiwania na przyjście na świat nowego członka rodziny. Wyeksponowane krągłości gwiazdy ucinają wszelkie spekulacje w tej niezwykle osobistej sprawie.

Dla utalentowanej artystki to niewątpliwie czas pełen ogromnego szczęścia. Obchodząca właśnie trzydzieste czwarte urodziny gwiazda postanowiła wykorzystać to osobiste święto jako doskonałą okazję do podzielenia się z internautami tak ważnym i przełomowym wydarzeniem z życia.

Michalina Olszańska i Malwina Natalia Buss w ciąży w tym samym czasie

Widzowie cenią artystkę za świetne kreacje w produkcjach "Dewajtis", "Córki dancingu", "Ja, Olga Hepnarová" oraz hicie "1983" od Netflixa. Obecnie aktorka przyciąga uwagę nie tylko swoimi zawodowymi osiągnięciami, ale przede wszystkim wspaniałymi zmianami zachodzącymi w sferze prywatnej.

Pod internetową publikacją momentalnie zaroiło się od ciepłych życzeń od sympatyków oraz znajomych z show-biznesu. Uwagę przykuwa zwłaszcza interakcja z Malwiną Natalią Buss, która również spodziewa się obecnie narodzin dziecka i z tej okazji zamieściła pod fotografiami potrójne serduszko. Michalina Olszańska błyskawicznie zareagowała na ten serdeczny gest koleżanki po fachu, odpisując jej wprost: „Znowu się zgrałyśmy”.

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