Michalina Olszańska spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka z "Dewajtis" pokazała ciążowy brzuch

Michalina Olszańska świętuje podwójnie. Z okazji swoich trzydziestych czwartych urodzin aktorka przekazała internautom wspaniałe wieści. Zamiast tradycyjnego dziękowania za życzenia zaskoczyła wszystkich radosną informacją, że już niebawem jej rodzina po raz kolejny się powiększy.

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W poniedziałek 29 czerwca 2026 roku gwiazda popularnego serialu "Dewajtis" zamieściła w sieci zbiór prywatnych ujęć. Udostępnione fotografie emanują ciepłem domowego ogniska. Uwagę internautów od razu przykuł wyraźnie uwydatniony ciążowy brzuszek aktorki, który stanowił jednoznaczne i oficjalne potwierdzenie radosnych doniesień.

Ciążowy brzuch Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis" zachwycił fanów

Instagramowy wpis Michaliny Olszanskiej natychmiast wywołał prawdziwą lawinę gratulacji od wiernych fanów. Nastrojowa sesja zdjęciowa doskonale oddaje ogromną radość z oczekiwania na przyjście na świat nowego członka rodziny. Wyeksponowane krągłości gwiazdy ucinają wszelkie spekulacje w tej niezwykle osobistej sprawie.

Dla utalentowanej artystki to niewątpliwie czas pełen ogromnego szczęścia. Obchodząca właśnie trzydzieste czwarte urodziny gwiazda postanowiła wykorzystać to osobiste święto jako doskonałą okazję do podzielenia się z internautami tak ważnym i przełomowym wydarzeniem z życia.

Michalina Olszańska i Malwina Natalia Buss w ciąży w tym samym czasie

Widzowie cenią artystkę za świetne kreacje w produkcjach "Dewajtis", "Córki dancingu", "Ja, Olga Hepnarová" oraz hicie "1983" od Netflixa. Obecnie aktorka przyciąga uwagę nie tylko swoimi zawodowymi osiągnięciami, ale przede wszystkim wspaniałymi zmianami zachodzącymi w sferze prywatnej.

Pod internetową publikacją momentalnie zaroiło się od ciepłych życzeń od sympatyków oraz znajomych z show-biznesu. Uwagę przykuwa zwłaszcza interakcja z Malwiną Natalią Buss, która również spodziewa się obecnie narodzin dziecka i z tej okazji zamieściła pod fotografiami potrójne serduszko. Michalina Olszańska błyskawicznie zareagowała na ten serdeczny gest koleżanki po fachu, odpisując jej wprost: „Znowu się zgrałyśmy”.

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