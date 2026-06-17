Michał Wiśniewski zaplanował własny pogrzeb. Lider Ich Troje wybrał już nagrobek i miejsce pochówku

Michał Wiśniewski po raz kolejny postanowił otworzyć się przed swoimi fanami, poruszając wyjątkowo trudny temat. Lider popularnego zespołu Ich Troje opublikował w sieci nagranie, w którym podzielił się z internautami dość nietypowym wyznaniem. Muzyk zdradził, że od dłuższego czasu miał w planach uregulowanie wszystkich kwestii związanych ze swoim pogrzebem, a co więcej, zadbał już o przygotowanie własnego nagrobka.

Film na profilu artysty na Instagramie pojawił się w połowie czerwca. Michał Wiśniewski wyjaśnił, że do tej trudnej decyzji dojrzewał od dłuższego czasu. Kiedy wcześniej dzielił się z bliskimi pomysłem zaplanowania własnego pochówku, spotykał się z dużym niezrozumieniem, a nawet traktowano go jak "wariata".

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Lider Ich Troje zaplanował pogrzeb. "To już jest ten moment"

Na opublikowanym na Instagramie wideo u boku Michała Wiśniewskiego pojawił się ekspert zajmujący się organizacją pogrzebów. Z jego relacji wynikało, że panowie spotkali się po raz kolejny, ponieważ muzyk chciał "pewne sprawy załatwić". Lider Ich Troje postanowił dokładnie wytłumaczyć, jaki jest cel tego przedsięwzięcia.

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Dlatego nagrywamy to, że wiele osób stukało się w głowę, kiedy powiedziałem, że myślę,, że przyszedł taki moment, kiedy należałoby pewne sprawy uregulować. Wszyscy patrzyli trochę jak na wariata, ale myślę, że 54. lata to już jest ten moment, gdzie można myśleć o tym, żeby nie zostawiać rodziny w razie czego z wielkim, wielkim kłopotem. Znalazłem to miejsce, to też brzmi teraz bardzo crazy i trochę creepy, ale piękne miejsce.

Michał Wiśniewski ujawnia szczegóły. "Projekt bardzo osobisty"

Choć lider Ich Troje nie zdradził internautom wszystkich szczegółów dotyczących planowanego nagrobka i miejsca spoczynku, wyraźnie zaznaczył, że jest to dla niego niezwykle ważny i przemyślany w najdrobniejszych detalach projekt. Całe to przedsięwzięcie opiera się wyłącznie na jego własnej koncepcji.

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Dla wielu temat śmierci pozostaje tabu, jednak fani muzyka wykazali się ogromnym zrozumieniem. Pod filmem szybko zaroiło się od komentarzy, w których internauci doceniali dojrzałe podejście Michała Wiśniewskiego. Zwracano uwagę, że zadbanie o własny pogrzeb to wyraz odpowiedzialności, o którym powinno się rozmawiać otwarcie.

Fani wspierają decyzję muzyka. "Świadome, cudowne podejście"

Świadome, cudowne podejście. Ludzie się dziwią, że mam wybraną urnę, miejsce, muzykę i mistrza ceremonii. To powinno być normą według mnie. Rozsądna decyzja.

Wielu komentujących ujawniło, że również ma już przygotowany plan własnego pochówku lub przynajmniej poważnie nad tym rozmyśla. Fani Michała Wiśniewskiego podkreślali w komentarzach, że temat przemijania jest nieunikniony i wcześniej czy później dotknie każdego z nas.

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