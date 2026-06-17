Nielegalny tytoń w Katowicach. Policjanci przejęli ponad 1 tonę towaru

Policyjna akcja w katowickiej dzielnicy Szopienice

Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili działania na terenie Szopienic. Funkcjonariusze sprawdzili jedną z hal magazynowych, co do której posiadali wcześniejsze ustalenia operacyjne. Z zebranych informacji wynikało, że wewnątrz obiektu mogą być przechowywane znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Przeszukanie magazynu potwierdziło te ustalenia i doprowadziło do odnalezienia nielegalnego towaru.

Ponad 1 tona nielegalnego suszu i zatrzymany 28-latek

Na miejscu zdarzenia mundurowi zatrzymali 28-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich. W trakcie przeszukania hali funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 1 tonę suszu tytoniowego oraz blisko 70 kg gotowej krajanki. W działaniach tych uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach. Cały nielegalny towar został przez nich zabezpieczony jako dowód w prowadzonej sprawie.

Zarzuty i grożące kary dla mieszkańca Siemianowic Śląskich

Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 28-latkowi oficjalnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za wydawanie wyrobów akcyzowych bez ich wcześniejszego oznaczenia znakami akcyzy oraz za paserstwo akcyzowe. Podejrzanemu grozi za te przestępstwa kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna lub obie te sankcje łącznie. Służby przypominają, że nielegalny obrót tytoniem jest ścigany z całą stanowczością ze względu na duże straty dla budżetu państwa.

Źródło: Policja.pl