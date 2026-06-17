Zatrzymanie lidera mafii wnuczkowej. Policja zabezpieczyła Ferrari w Krakowie

Zatrzymanie 24-latka w Barcelonie

11 czerwca 2026 roku hiszpańscy policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który od wielu miesięcy ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Działania te były możliwe dzięki pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie, którzy ustalili, że poszukiwany przebywa w Barcelonie. Za 24-latkiem od sierpnia 2025 roku wystawiony był list gończy, a od października 2025 roku obowiązywał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Przed zatrzymaniem mężczyzna przemieszczał się między innymi przez teren Węgier oraz innych krajów Unii Europejskiej, starając się zmylić trop.

Kluczowa rola w strukturach grupy przestępczej

Zgromadzone przez śledczych materiały wskazują, że zatrzymany zajmował bardzo wysoką pozycję w hierarchii zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna miał odpowiadać za organizowanie pracy pozostałych osób, wydawanie im poleceń, przydzielanie konkretnych zadań oraz koordynowanie działań oszustów na terenie całej Polski. Z ustaleń policji wynika, że w strukturze procederu znajdował się on bezpośrednio poniżej telefonistów, którzy stanowią najważniejszy szczebel w tego typu grupach. Nawet podczas pobytu poza granicami kraju 24-latek miał nadal zarządzać przestępczą działalnością poszczególnych członków grupy.

Ferrari zabezpieczone na parkingu w Krakowie

W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że podejrzany prowadził luksusowe życie, korzystając z ekskluzywnych hoteli i drogich samochodów. Finanse na ten cel pochodziły z oszustw dokonywanych głównie na osobach starszych, które przekonane o pomocy rodzinie przekazywały sprawcom oszczędności całego życia. 16 czerwca 2026 roku policjanci Wydziału Kryminalnego odnaleźli i zabezpieczyli Ferrari 458 warte ponad 1 000 000 zł, które było zaparkowane w garażu podziemnym jednego z krakowskich hoteli. Pojazd, z którego korzystał zatrzymany, został odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na poczet przyszłych kar.

Ekstradycja i bilans śledztwa w Tarnowie

Mężczyzna przebywa obecnie w hiszpańskim areszcie, gdzie oczekuje na decyzję sądu dotyczącą ekstradycji do Polski. Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie i ma charakter rozwojowy. Do tej pory w ramach tego postępowania funkcjonariusze zatrzymali łącznie 63 osoby związane z grupą przestępczą. Wobec 52 z nich sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W realizację działań zaangażowane było również Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Źródło: Policja.pl