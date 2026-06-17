22. edycja Polish Beatbox Battle. Warszawa znów stanie się stolicą beatboxu

Polish Beatbox Battle

Polish Beatbox Battle od ponad dwóch dekad pozostaje najważniejszym wydarzeniem dla polskiej sceny human beatboxu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 17–19 lipca 2026 roku i po raz kolejny przyciągnie zarówno doświadczonych zawodników, jak i osoby, które dopiero odkrywają świat muzyki tworzonej wyłącznie za pomocą głosu.

Mistrzostwa Polski w Beatboxie organizowane są nieprzerwanie od 2004 roku. Ich celem jest wyłonienie najlepszego beatboxera w kraju, ale wydarzenie od dawna wykracza poza formułę samego konkursu. To również przestrzeń do wymiany doświadczeń, zdobywania inspiracji i budowania społeczności skupionej wokół tej wyjątkowej sztuki wokalnej.

Pięć kategorii i trzy dni pełne emocji

W programie 22. edycji Polish Beatbox Battle znalazły się rywalizacje w pięciu kategoriach:

Solo,

Tag Team,

Loopstation,

Junior,

Globalw formacie "7 to Smoke".

Na uczestników i publiczność czekają widowiskowe pojedynki na dźwięki, podczas których zawodnicy będą walczyć o tytuły mistrzowskie. Oprócz turniejowych zmagań organizatorzy przygotowali także koncerty, DJ sety, warsztaty, jam sessions oraz spotkania kreatywne.

To trzy dni wypełnione muzyką, energią i kreatywnością, które co roku przyciągają setki fanów beatboxu z całej Polski.

Czym właściwie jest human beatbox?

Human beatbox to technika wokalna polegająca na tworzeniu rytmów, melodii i efektów dźwiękowych wyłącznie za pomocą aparatu mowy. Choć swoje korzenie ma w kulturze hip-hopowej, dziś funkcjonuje jako samodzielna forma artystycznej ekspresji obecna w wielu gatunkach muzycznych.

Najlepsi beatboxerzy potrafią jednocześnie imitować perkusję, instrumenty basowe, syntezatory, a nawet całe aranżacje muzyczne. Właśnie dlatego pojedynki podczas Polish Beatbox Battle od lat budzą ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i osób, które po raz pierwszy mają okazję zetknąć się z tą formą sztuki.

Wstęp wolny dla wszystkich

Organizatorzy podkreślają, że dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy oraz partnerów wydarzenia udział w Polish Beatbox Battle 2026 jest całkowicie darmowy.

To oznacza, że każdy może zobaczyć na żywo najlepszych polskich beatboxerów i poczuć atmosferę mistrzostw bez konieczności kupowania biletów.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Warszawie, również nie zostaną pozbawione możliwości śledzenia rywalizacji. Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych.

Wydarzenie, które od lat rozwija polską scenę beatboxową

Polish Beatbox Battle od lat stanowi najważniejszy punkt w kalendarzu polskiej społeczności beatboxowej. W 2025 roku festiwal zgromadził blisko 500 uczestników publiczności, a wcześniejsze jubileuszowe edycje pokazały, jak dynamicznie rozwija się ta dziedzina muzyki w Polsce.

Dla zawodników to szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności przed ekspertami i publicznością. Dla widzów – okazja do poznania niezwykłej sztuki tworzenia muzyki bez instrumentów.

W dniach 17–19 lipca Warszawa ponownie stanie się miejscem spotkania najciekawszych talentów polskiej sceny beatboxowej. Jeśli chcecie przekonać się, jak brzmi muzyka tworzona wyłącznie za pomocą ludzkiego głosu, warto zapisać tę datę w kalendarzu już dziś.