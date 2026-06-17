Zatrzymania narkotykowe w Wielkopolsce. Siedem osób usłyszało zarzuty

Współpraca służb w walce z przestępczością narkotykową

Policjanci z całego województwa wielkopolskiego prowadzą regularną wymianę informacji, co pozwala na skuteczne zwalczanie nielegalnego procederu. Właściwa koordynacja działań między różnymi jednostkami Policji ma kluczowe znaczenie w procesie zatrzymywania osób powiązanych z rynkiem narkotykowym. W ostatnie realizacje zaangażowani byli funkcjonariusze z Poznania, którzy ściśle współpracowali z Prokuraturą Rejonową Poznań Wilda oraz Prokuraturą Rejonową w Szamotułach. Takie wspólne działania doprowadziły do przejęcia znacznych ilości zakazanych substancji oraz postawienia zarzutów kolejnym osobom.

Ponad 14 kilogramów mefedronu w powiecie poznańskim

Pierwsza z opisanych realizacji miała miejsce 18 maja 2026 roku na terenie powiatu poznańskiego, gdzie mundurowi zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Funkcjonariusze podejrzewali, że auto może być wykorzystywane do transportu narkotyków, co potwierdziło się po sprawdzeniu bagażnika. Odnaleziono w nim 14 foliowych worków zawierających łącznie ponad 14 kilogramów mefedronu o wartości około 850 000 zł. Policjanci zatrzymali 19-letniego kierowcę oraz 18-letnią pasażerkę, a decyzją sądu młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie trzech mężczyzn i zabezpieczenie kokainy

Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową nastąpiło 1 czerwca 2026 roku, kiedy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. Podczas przeszukania osób oraz należących do nich mieszkań i piwnic funkcjonariusze zabezpieczyli różnego rodzaju środki odurzające. Wśród przejętych substancji znalazło się blisko pół kilograma kokainy, a także mefedron, marihuana i tabletki ecstasy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych tego dnia narkotyków wynosi 330 000 zł, a wszyscy trzej podejrzani trafili do tymczasowego aresztu.

Kolejne narkotyki i środki anaboliczne w Poznaniu

Działania kontynuowano 2 czerwca 2026 roku, gdy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wspierani przez funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej zatrzymali dwie kolejne osoby. W ich miejscach zamieszkania mundurowi odnaleźli szeroki wachlarz substancji, w tym kokainę, MDMA, amfetaminę, mefedron oraz tabletki ecstasy. Oprócz narkotyków zabezpieczono również środki anaboliczne, wśród których znajdował się między innymi testosteron. Obaj zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani, a za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl