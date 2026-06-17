Policyjny pilotaż w Rzeszowie. Mundurowi pomogli rodzącej kobiecie dotrzeć do szpitala

Eskorta rodzącej kobiety w Rzeszowie

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji rzeszowskiej komendy miejskiej poruszali się radiowozem w stronę jednego z przedszkoli, gdzie mieli uczestniczyć w pikniku dla dzieci. W trakcie przejazdu policjanci zostali poproszeni o pomoc przez mężczyznę kierującego samochodem osobowym. W pojeździe znajdowała się kobieta w zaawansowanej ciąży, która uskarżała się na silne bóle. Asp. sztab. Tomasz Surowiak oraz asp. Joanna Banaś zauważyli, że pasażerka płacze, i natychmiast podjęli decyzję o ułatwieniu przejazdu do szpitala.

Szybki przejazd do placówki medycznej

Mundurowi polecili kierowcy, aby jechał bezpośrednio za oznakowanym radiowozem. Policjanci włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, rozpoczynając pilotaż samochodu z przyszłą mamą. Dzięki tej decyzji udało się sprawnie pokonać trasę, co było istotne ze względu na panujące w tym czasie duże natężenie ruchu na drogach. Cała grupa bezpiecznie i bez opóźnień dotarła pod opiekę personelu medycznego, który czekał na kobietę w szpitalu.

Podziękowania dla policjantów z rzeszowskiej prewencji

Kilka dni po tym zdarzeniu do komendy miejskiej przyszedł e-mail od mężczyzny, który kierował eskortowanym samochodem. Autor wiadomości podziękował funkcjonariuszom za okazane wsparcie i profesjonalizm w trudnej sytuacji. W nadesłanej wiadomości zaznaczył, że gotowość do niesienia pomocy oraz ludzkie podejście mundurowych zasługują na najwyższe uznanie. Według relacji mężczyzny zaangażowanie policjantów pozwoliło na bezpieczne dotarcie do celu w momencie wymagającym szczególnej ostrożności.

Źródło: Policja.pl