Agnieszka Hyży i Mateusz Gessler spięli się na wizji. Poszło o jeden kontrowersyjny temat

Agnieszka Hyży wyłożyła karty na stół

Agnieszka Hyży to prezenterka, która nie boi się trudnych tematów i jasnego stawiania granic. Choć prywatnie jest oddaną mamą, głośno mówi o tym, że nie każda przestrzeń jest idealna dla maluchów. Podczas ostatniego wydania programu "Halo, tu Polsat" gospodyni postanowiła poruszyć temat, który od lat dzieli Polaków. Prezenterka przyznała wprost, że poprosiła o zmianę stolika w restauracji, by uniknąć towarzystwa rodziców z dzieckiem. Jej zdaniem dorośli też potrzebują strefy wolnej od dziecięcego gwaru.

"Uważam, że na wesela nie powinny być zapraszane dzieci. Potrafię naprawdę super spędzać z dziećmi czas, wyjeżdżać na wakacje i to jest czas dla nich, natomiast są miejsca i sytuacje, że mówię absolutnie nie" - mówiła w śniadaniówce Agnieszka.

Mateusz Gessler serwuje ciętą ripostę

Te słowa ewidentnie nie zasmakowały obecnemu w kuchni Mateuszowi Gesslerowi. Restaurator, znany z gościnności i otwartości, postanowił dorzucić swoje trzy grosze do dyskusji. Zamiast przytaknąć koleżance ze stacji, Gessler zaserwował jej zupełnie inną perspektywę, apelując o więcej luzu i akceptacji. W jego opinii izolowanie najmłodszych nie jest właściwą drogą, a kluczem jest odpowiednie podejście dorosłych do sytuacji.

"Dajmy sobie odrobinę luzu, przestańmy narzekać na wszystko i przyjmujmy świat takim, jaki jest. Bo jeżeli ty jesteś zdenerwowana, to twoja energia też będzie wszystko denerwowała. Ja uważam, że dziecko powinno być przy stole i być zaangażowane w rozmowę" - powiedział Mateusz w programie.

Emocje w studiu i rozejm

Wymiana zdań między prowadzącą a kucharzem na chwilę podniosła temperaturę w studiu, a kamery zarejestrowały moment konsternacji. Mateusz Gessler zaznaczył, że jego rolą jest karmienie ludzi, a nie ich wychowywanie. Choć iskrzyło, a poglądy okazały się skrajnie różne, profesjonalizm wziął górę. Agnieszka Hyży szybko ostudziła emocje, zapewniając, że różnica zdań nie wpłynie na ich relacje zawodowe. Ostatecznie w telewizji na żywo takie "przyprawy" tylko dodają programowi smaku.

