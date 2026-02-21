Narciarstwo dowolne halfpipe kobiet. Znamy nową datę finału?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-21 19:15

Rywalizacja w konkurencji **halfpipe kobiet** podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech uległa zmianie. Finał w narciarstwie dowolnym, zaplanowany pierwotnie na sobotę, został przesunięty z powodu obfitych opadów śniegu w Livigno. Ta decyzja, dotycząca zawodów **halfpipe kobiet**, wprowadza korekty w harmonogramie, a szczegóły nowego terminu pozostają do potwierdzenia, budząc ciekawość wśród kibiców.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Narciarz w szarym kombinezonie i czarnym kasku ze złotymi goglami unosi się w powietrzu, lecąc na nartach. Narty są czarne, a wiązania i buty narciarskie również utrzymane są w ciemnych odcieniach, z widocznymi pomarańczowymi elementami na wiązaniach. Trzyma kijki narciarskie z jaskrawożółtymi elementami na uchwytach i talerzykach, z których jeden jest częściowo czerwony. Na plecach narciarza widać numer startowy na białej tkaninie. Wokół narciarza i w tle widoczne są liczne płatki śniegu, a za nim rozciąga się rozmyty, szary krajobraz z ciemniejszymi kształtami przypominającymi drzewa. U dołu kadru widoczna jest jasnoniebieska krawędź skoczni lub toru.

Finał halfpipe kobiet przesunięty

Początkowo finał w **narciarstwie dowolnym** miał rozpocząć się w sobotę o godzinie 19:30. Pierwsza modyfikacja harmonogramu przewidywała start rywalizacji o godzinie 21:00 tego samego dnia. Ostatecznie jednak organizatorzy podjęli decyzję o całkowitym przełożeniu zawodów halfpipe kobiet na niedzielę. Informacja ta zaskoczyła wielu fanów sportów zimowych.

Zmiana terminu jest bezpośrednio związana z **obfitymi opadami śniegu** panującymi w Livigno, we włoskich Alpach. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły bezpieczne przeprowadzenie finału halfpipe. To skłoniło do podjęcia decyzji o przesunięciu wydarzenia. Dokładna godzina rozpoczęcia niedzielnej rywalizacji nie została jeszcze oficjalnie ustalona przez komitet organizacyjny.

Eileen Gu – dominacja w narciarstwie dowolnym?

Cztery lata temu tytuł mistrzyni olimpijskiej w konkurencji halfpipe wywalczyła **Eileen Gu**, reprezentująca barwy Chin. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie narciarstwa dowolnego. Jej wcześniejsze sukcesy na arenach międzynarodowych zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców na całym świecie. Jest uznawana za jedną z ikon dyscypliny.

W tegorocznych igrzyskach olimpijskich Eileen Gu już zdążyła pokazać swoją znakomitą formę. Do tej pory zdobyła ona **dwa srebrne medale** w innych konkurencjach. Triumfowała odpowiednio w big air i slopestyle, potwierdzając swoją wszechstronność. Jej występ w finale halfpipe, choć opóźniony, będzie z pewnością jednym z najbardziej oczekiwanych momentów tych igrzysk w Livigno.

