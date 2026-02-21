Narciarstwo dowolne halfpipe kobiet. Znamy nową datę finału?

Finał halfpipe kobiet przesunięty

Początkowo finał w **narciarstwie dowolnym** miał rozpocząć się w sobotę o godzinie 19:30. Pierwsza modyfikacja harmonogramu przewidywała start rywalizacji o godzinie 21:00 tego samego dnia. Ostatecznie jednak organizatorzy podjęli decyzję o całkowitym przełożeniu zawodów halfpipe kobiet na niedzielę. Informacja ta zaskoczyła wielu fanów sportów zimowych.

Zmiana terminu jest bezpośrednio związana z **obfitymi opadami śniegu** panującymi w Livigno, we włoskich Alpach. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły bezpieczne przeprowadzenie finału halfpipe. To skłoniło do podjęcia decyzji o przesunięciu wydarzenia. Dokładna godzina rozpoczęcia niedzielnej rywalizacji nie została jeszcze oficjalnie ustalona przez komitet organizacyjny.

Eileen Gu – dominacja w narciarstwie dowolnym?

Cztery lata temu tytuł mistrzyni olimpijskiej w konkurencji halfpipe wywalczyła **Eileen Gu**, reprezentująca barwy Chin. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie narciarstwa dowolnego. Jej wcześniejsze sukcesy na arenach międzynarodowych zawsze budzą duże zainteresowanie kibiców na całym świecie. Jest uznawana za jedną z ikon dyscypliny.

W tegorocznych igrzyskach olimpijskich Eileen Gu już zdążyła pokazać swoją znakomitą formę. Do tej pory zdobyła ona **dwa srebrne medale** w innych konkurencjach. Triumfowała odpowiednio w big air i slopestyle, potwierdzając swoją wszechstronność. Jej występ w finale halfpipe, choć opóźniony, będzie z pewnością jednym z najbardziej oczekiwanych momentów tych igrzysk w Livigno.

