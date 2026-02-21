Ekstraklasa: Pogoń Szczecin zwycięska. Kontrowersyjny moment zadecydował o wyniku w Zabrzu?

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin: Dramaturgia do ostatnich sekund

W spotkaniu Ekstraklasy, Górnik Zabrze zmierzył się z Pogonią Szczecin, a wynik meczu rozstrzygnął się w doliczonym czasie gry. Pojedynek zakończył się zwycięstwem gości 1:0, po bramce zdobytej z rzutu karnego. Przez większość meczu na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, zapowiadający podział punktów. Ostatecznie jednak jedna sytuacja zmieniła całkowicie losy tego ligowego starcia.

Decydujący gol padł w 91. minucie, kiedy to Fredrik Ulvestad skutecznie wykonał rzut karny, zapewniając Pogoni Szczecin komplet punktów. To trafienie było jedyną bramką w całym spotkaniu, co podkreślało zaciętość rywalizacji na boisku. Publiczność, która licznie zgromadziła się na stadionie w Zabrzu, była świadkiem emocjonującego finiszu meczu.

Kto otrzymał żółte kartki w meczu Górnik – Pogoń?

Mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Pogonią Szczecin charakteryzował się również intensywną walką, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie pokazanych kartek. W drużynie gospodarzy, Górnika Zabrze, żółte kartki otrzymali Michal Sacek, Erik Janza oraz Lukas Podolski. Oznacza to, że trzej zawodnicy Górnika muszą uważać w kolejnych spotkaniach ligowych, aby uniknąć zawieszenia.

Z kolei w zespole gości z Pomorza Zachodniego, napomnienia arbiter pokazał pięciu piłkarzom. Żółte kartki dla Pogonii Szczecin otrzymali Sam Greenwood, Fredrik Ulvestad, Leo Borges, Jan Biegański oraz Dimitrios Keramitsis. Sędzią głównym tego widowiska był Wojciech Myć z Lublina, a spotkanie na żywo oglądało 17 596 widzów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym meczem.

