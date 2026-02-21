Igrzyska 2026: Polki w finale bobslejów, ale czy utrzymają pozycję?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-21 20:16

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski zapewniły sobie udział w czwartym, finałowym ślizgu olimpijskiej rywalizacji bobsleistek. Polski duet bobsleistek, plasujący się na 18. pozycji, zmierzy się z 19 innymi załogami na torze w Cortinie d'Ampezzo. Czy uda im się poprawić wynik w decydującym przejeździe, gdy stawką jest utrzymanie lub poprawienie miejsca?

Jak Polki awansowały do finału bobslejów?

Polski duet bobsleistek, Klaudia Adamek i Linda Weiszewski, miał realne szanse na udział w ostatnim przejeździe, wymagając równie solidnego występu jak w pierwszym ślizgu. Początkowo zajęły 15. pozycję w pierwszym przejeździe. Jednak w drugim ślizgu popełniły więcej błędów, co skutkowało spadkiem na 22. miejsce w ogólnej klasyfikacji. W trzecim ślizgu musiały zatem zaprezentować się bardzo udanie, aby zakwalifikować się do grona najlepszych 20 załóg.

Trzeci ślizg rozpoczęły prowadzące na półmetku Niemki, Laura Nolte i Deborah Levi, które broniły tytułu olimpijskiego. Polki skutecznie wykorzystały swoją szansę, osiągając 13. czas startu. Na mecie ich rezultat był 15. wynikiem trzeciego ślizgu. Dzięki temu awansowały na 18. miejsce w klasyfikacji generalnej, tracąc do liderek 3,15 sekundy.

Kim jest Klaudia Adamek – sportsmenka?

Klaudia Adamek, zanim związała się z bobslejami, była czołową polską sprinterką w lekkoatletyce, osiągającą znaczące wyniki. W 2024 roku podjęła jednak odważną decyzję o zmianie dyscypliny, stając się bobsleistką. Ten niezwykły krok czyni ją pierwszą polską sportsmenką w historii, która wzięła udział zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Jej wszechstronność sportowa jest godna uwagi.

Finałowy, decydujący ślizg na torze w Cortina Sliding Centre zgromadzi 20 najlepszych załóg z całego świata. Rywalizacja o ostateczne pozycje rozpocznie się o godzinie 21:05 czasu lokalnego, dostarczając kibicom wielu sportowych emocji. Polski duet będzie walczył o jak najlepsze miejsce w końcowej klasyfikacji, starając się poprawić swoją dotychczasową pozycję. To kluczowy moment zawodów.

