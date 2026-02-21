Ekstraklasa: Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin. Kto zdobył decydującą bramkę?

Pogoń Szczecin zwycięża Górnik Zabrze

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Pogonią Szczecin zakończyło się zwycięstwem gości 1:0. Mecz rozegrany na stadionie w Zabrzu długo utrzymywał remisowy wynik 0:0, co świadczyło o zaciętej walce obu drużyn. **Decydująca bramka padła dopiero w doliczonym czasie gry**, co wstrząsnęło gospodarzami w ostatnich sekundach regulaminowego czasu gry. Rywalizacja przyciągnęła na trybuny imponującą liczbę 17 596 widzów.

Jedyną bramkę tego spotkania zdobył z rzutu karnego Fredrik Ulvestad, precyzyjnym strzałem w 91. minucie. Gol ten zapewnił Pogoni Szczecin cenne trzy punkty w tabeli Ekstraklasy i ustalił ostateczny wynik meczu. **Sędzia Wojciech Myć z Lublina prowadził spotkanie**, co wymagało od niego podejmowania kluczowych decyzji w końcówce spotkania. Atmosfera na stadionie była niezwykle napięta, a kibice Górnika mocno wspierali swój zespół.

Kto otrzymał żółte kartki w meczu?

W trakcie meczu sędzia Wojciech Myć pokazał żółte kartki kilku zawodnikom obu zespołów. W drużynie Górnika Zabrze napomniani zostali Michal Sacek, Erik Janza oraz Lukas Podolski, co świadczyło o twardej grze gospodarzy. **Pogoń Szczecin również odnotowała pięć żółtych kartek**, otrzymali je Sam Greenwood, Fredrik Ulvestad, Leo Borges, Jan Biegański oraz Dimitrios Keramitsis. Dyscyplina była kluczowym elementem rywalizacji.

W trakcie meczu dokonano kilku kluczowych zmian w składach, mających wpływ na taktykę obu drużyn. W Górniku Zabrze na boisku pojawili się Lukas Ambros (za Lukasa Sadilka), Dimi Ikia (za Brandona Dominguesa), Lukas Podolski (za Jarosława Kubickiego) oraz Borisław Rupanow (za Sondre Lisetha). **Pogoń Szczecin również wprowadziła nowych zawodników**, w tym Dana Lončara (za Husseina Alego), Benjamina Mendy'ego (za Leonardo Koutrisa), Leo Borgesa (za Sama Greenwooda), Jana Biegańskiego (za Karola Angielskiego) oraz Kacpra Smolińskiego (za Kamila Grosickiego) w doliczonym czasie gry. Te roszady miały odświeżyć grę zespołów i poszukać nowych rozwiązań ofensywnych.

