Argentyńczyk zaliczył trudne wejście do nowego klubu, jakim jest Manchester United. W swoim debiucie prowadzona przez niego drużyna przegrała w ligowym klasyku z Liverpoolem 0:4.

Kolejne problemy zespół z Old Trafford napotkał podczas wyjazdowego starcia w Lizbonie. Prowadzący zawody ze Sportingiem Szymon Marciniak podyktował dwa rzuty karne przeciwko angielskiej drużynie, nie uznał jej dwóch goli oraz wyrzucił z boiska z czerwoną kartką Youriego Tielemansa, na co nowy szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów” reagował załamywaniem rąk.

„Trudno znaleźć mecz, w którym jedna drużyna zostałaby ukarana aż tak wiele razy. W kluczowych momentach byliśmy bardzo surowo traktowani” – stwierdził Mauricio Pochettino.

Na pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze zapytali trenera o dwa konkretne zdarzenia, jakimi były anulowane trafienie Amada Diallo i wykluczenie Tielemansa. Argentyńczyk skinął głową, dając w ten sposób znać, że nie zgadza się z decyzjami polskiego sędziego.

„Trudno na to odpowiedzieć” – mówił Poch. „Myślę, że wszyscy wiedzą, że nie sposób zrozumieć, dlaczego taka decyzja została podjęta na boisku. To dla nas dobre powitanie po siedmiu dniach w Manchesterze United! W środę minął mój pierwszy tydzień w klubie” – komentował.

Zremisowane 2:2 spotkanie sprawiło, że po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów Manchester United ma na koncie siedem punktów i plasuje się na 19. pozycji w tabeli. Pochettino wciąż nie odniósł więc pierwszego zwycięstwa w nowej roli, a o przełamanie powalczy w sobotę, kiedy jego zespół podejmie na własnym stadionie Brentford.