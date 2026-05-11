Temat wypracowania na egzaminie ósmoklasisty 2026. Uczniowie zaskoczeni jak nigdy dotąd!

Grzegorz Kluczyński
2026-05-11 11:00

Egzamin ósmoklasisty 2026 ruszył pełną parą, a uczniowie od razu poczuli wzrost napięcia. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się najdłuższy i najbardziej wymagający z trzech testów — egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Już od wczesnych godzin w internecie panował wyjątkowy ruch: ósmoklasiści nerwowo przekopywali sieć w poszukiwaniu rzekomych przecieków CKE i podpowiedzi dotyczących tematów wypracowania. Wszyscy zastanawiali się, czy ich przewidywania okażą się trafne i jakie zadania faktycznie pojawiły się w arkuszach CKE. Jeszcze przed zakończeniem egzaminu, w sieci pojawiły się pierwsze informacje, które okazały się dla wielu ogromnym zaskoczeniem.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2026 — trzydniowy maraton

Tegoroczne zmagania z egzaminem ósmoklasisty potrwają od 11 do 13 maja 2026 r., a do egzaminów przystąpiło ponad 393 tys. uczniów w całym kraju. W poniedziałek ósmoklasiści rozwiązują zadania z polskiego, we wtorek zmierzą się z matematyką, a środowy finał to test z języka obcego. To właśnie pierwszy dzień uchodzi za najtrudniejszy — wymaga jednoczesnej analizy tekstów, znajomości lektur i umiejętności napisania dłuższej wypowiedzi.

Co zawiera arkusz CKE?

W pierwszej części arkusza uczniowie pracują z dwoma tekstami:

  • tekst literacki — może to być utwór poetycki, epicki lub dramatyczny,
  • tekst nieliteracki — np. naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny.

Zadania sprawdzają rozumienie, interpretację oraz analizę językową — klasyczny zestaw wymagający koncentracji i znajomości podstawowych pojęć.

Wypracowanie — dwa warianty do wyboru

Druga część arkusza to wypracowanie. Uczniowie wybierają między:

  • tematem twórczym — np. opowiadaniem,
  • tematem argumentacyjnym — np. przemówieniem, rozprawką lub artykułem.

W obu przypadkach konieczne jest odwołanie się do lektury obowiązkowej oraz dodatkowych utworów wybranych przez ucznia. Minimalna objętość to 200 słów, choć wielu piszących bez trudu przekracza ten limit.

O czym pisali uczniowie? Tematy wypracowań z języka polskiego okazały się zaskoczeniem

Wśród typowań niezmiennie dominowały „Dziady” i „Balladyna” — to właśnie te tytuły najczęściej przewijały się w rozmowach uczniów i nauczycieli. Wielu liczyło, że jeśli temat będzie dotyczył lektury, to wybór padnie na jedną z tych dobrze znanych pozycji. Czy przewidywania okazały się trafne, czy nastąpiło ogromne zaskoczenie ze strony CKE?

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze sygnały dotyczące tematów, które trafiły do arkuszy CKE z języka polskiego. Początkowo była mowa o takich pozycjach jak: „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” autorstwa C.S. Lewis czy "Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Jednak z kolejnymi minutami w mediach społecznościowych pojawiły się zupełnie inne informacje, m.in. że w arkuszu CKE nie było wskazanej żadnej konkretnej lektury obowiązkowej, co dla wielu było ogromnym zaskoczeniem. 

Krótko potem, na portalu X zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji, że zadania w arkuszu egzaminacyjnym dotyczyły opowiadania o wyprawie po magiczną rzecz z bohaterem jednej z lektur (na liście lektur obowiązkowych znajduje się kilka pozycji, które mogłyby być inspiracją) oraz przemówienia o przyszłości na podstawie tekstu Stanisława Lema.

Warto mieć na uwadze, że powyższe informacje są wciąż niepotwierdzone. Oficjalne potwierdzenie poznamy jednak dopiero o 14:00 — wtedy opublikowane zostaną wszystkie zadania w arkuszach CKE wraz z odpowiedziami ekspertów.

Egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać

Choć emocje są ogromne, warto pamiętać: egzamin ósmoklasisty nie decyduje o ukończeniu szkoły podstawowej. Wynik wpływa jedynie na proces rekrutacji do szkół średnich — to on może otworzyć drogę do wymarzonego liceum lub technikum.

Wyniki w lipcu

Rezultaty tegorocznych egzaminów uczniowie poznają 3 lipca 2026 r. Wtedy okaże się, jak poradzili sobie na testach i jakie mają szanse na dostanie się do wybranej szkoły.

