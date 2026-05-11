Marta Nawrocka na Eurowizji 2026? Wygląd reprezentantki Chorwacji zaskoczy Polaków

Kim jest Lelek z Chorwacji?

Lelek to chorwacki zespół muzyczny, który tworzy na pograniczu folku z popem. Choć jako zespół istnieją dopiero od 2024 roku, to już w 2025 startowały w chorwackich preselekcjach "Dora" - zajęły wtedy 4. miejsce z utworem "The Soul of My Soul”. Już wtedy wokalistki zapowiadały, że zamierzają wrócić do preselekcji i powalczyć o wyjazd na Eurowizję. Ponownie wystartowały w 2026 roku z utworem "Andromeda". Wzbudziły one liczne emocje wśród fanów, które sprzyjały innym zespołom. Mimo to kobiety wygrały preselekcje i jadą na Eurowizję w Wiedniu.

Skład:

Inka Večerina Perušić (2024, od 2025);

Judita Štorga (od 2024);

Korina Olivia Rogić (od 2024);

Lara Brtan (od 2024);

Marina Ramljak (od 2024).

Eurowizja 2026 – co wiemy o konkursie

Wszystko dzieje się w Wiedniu, w hali Wiener Stadthalle. Austria po 11 latach znów gości Europę. Tak wygląda harmonogram:

12 maja (wtorek) - Pierwszy Półfinał.

14 maja (czwartek) - Drugi Półfinał.

16 maja (sobota) - Wielki Finał.

Reprezentantka Chorwacji wygląda jak Marta Nawrocka?!

Reprezentantki Chorwacji z zespołu Lelek pojawiły się na Turkusowym Dywanie w Wiedniu (odpowiednik czerwonego dywanu przed startem konkursu - można to uznać za ceremonię otwarcia, podczas której reprezentanci rozmawiają z mediami).

Polscy fani Eurowizji od razu to zauważyli - Inka wygląda dosłownie jak Marta Nawrocka. Nie tylko z daleka, ale również z bliska. Podobny profil twarzy, ułożenie włosów na zdjęcia, nos, usta oczy. Może to zaginiona rodzina? A może łudzące podobieństwo między Chorwatką a Polką?

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak bardzo Chorwatka przypomina Martę Nawrocką!

