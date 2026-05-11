Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego bez lektury obowiązkowej? Internauci nie kryją zaskoczenia

Zaskoczenie uczniów. Brak lektury obowiązkowej?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego, który odbył się 11 maja o godz. 9:00, miał być standardową przeprawą przez analizę tekstów i obowiązkowe lektury. Tymczasem – jak donoszą uczniowie – w zadaniach nie wskazano żadnej konkretnej pozycji z listy lektur obowiązkowych. Wprawdzie wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że wśród lektur znalazły się „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis czy "Latarnik" Henryka Sienkiewicza, jednak z biegiem czasu, relacje ulegały zmianie.

W części wypracowania, gdzie tematem była wyprawa po magiczny przedmiot, uczniowie mieli odwołać się do wybranej lektury, ale… bez podania tytułu. W drugim temacie – przemówieniu o przyszłości – do dyspozycji zdających znalazł się tekst Stanisława Lema.

Internet w ogniu komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiła się fala wpisów, w których uczniowie i rodzice nie kryją zdumienia:

„Serio? Nie było żadnej lektury obowiązkowej” „W końcu jaka lektura była” „Zdecydujcie się!”

Wielu internautów podkreśla, że to sytuacja bez precedensu, bo dotąd lektura obowiązkowa była stałym elementem egzaminu.

Na oficjalne potwierdzenie czekamy do 14:00

Wszystkie doniesienia są na razie nieoficjalne i pochodzą wyłącznie z relacji uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze o godz. 14:00 – dopiero wtedy dowiemy się, jak wyglądał egzamin w rzeczywistości i przekażemy nie tylko treść arkuszy, ale odpowiedzi przygotowane przez ekspertów.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty – niezależnie od wyniku – nie decyduje o ukończeniu szkoły. Nie można go nie zdać. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki już 3 lipca

Uczniowie poznają swoje rezultaty 3 lipca. Do tego czasu pozostaje im czekać – i liczyć, że egzamin bez lektury obowiązkowej okaże się dla nich korzystny.

