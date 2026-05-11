Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego bez lektury obowiązkowej? Internauci nie kryją zaskoczenia

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-11 11:28

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zaskoczył uczniów. W sieci wrze po doniesieniach, że w arkuszu… nie pojawiła się żadna lektura obowiązkowa. Tak twierdzą uczestnicy testu, którzy od rana zasypują platformę X komentarzami pełnymi zdziwienia i niedowierzania. Oficjalne informacje o tym, co naprawdę znalazło się w arkuszach CKE, poznamy dopiero o godz. 14:00.

Egzamin ósmoklasisty

i

Autor: Chinnapong/ Shutterstock

Zaskoczenie uczniów. Brak lektury obowiązkowej?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego, który odbył się 11 maja o godz. 9:00, miał być standardową przeprawą przez analizę tekstów i obowiązkowe lektury. Tymczasem – jak donoszą uczniowie – w zadaniach nie wskazano żadnej konkretnej pozycji z listy lektur obowiązkowych. Wprawdzie wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że wśród lektur znalazły się „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis czy "Latarnik" Henryka Sienkiewicza, jednak z biegiem czasu, relacje ulegały zmianie.

W części wypracowania, gdzie tematem była wyprawa po magiczny przedmiot, uczniowie mieli odwołać się do wybranej lektury, ale… bez podania tytułu. W drugim temacie – przemówieniu o przyszłości – do dyspozycji zdających znalazł się tekst Stanisława Lema.

Internet w ogniu komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiła się fala wpisów, w których uczniowie i rodzice nie kryją zdumienia:

„Serio? Nie było żadnej lektury obowiązkowej”

„W końcu jaka lektura była”

„Zdecydujcie się!”

Wielu internautów podkreśla, że to sytuacja bez precedensu, bo dotąd lektura obowiązkowa była stałym elementem egzaminu.

Polecany artykuł:

Temat wypracowania na egzaminie ósmoklasisty 2026. Uczniowie zaskoczeni jak nig…

Na oficjalne potwierdzenie czekamy do 14:00

Wszystkie doniesienia są na razie nieoficjalne i pochodzą wyłącznie z relacji uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze o godz. 14:00 – dopiero wtedy dowiemy się, jak wyglądał egzamin w rzeczywistości i przekażemy nie tylko treść arkuszy, ale odpowiedzi przygotowane przez ekspertów.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty – niezależnie od wyniku – nie decyduje o ukończeniu szkoły. Nie można go nie zdać. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki już 3 lipca

Uczniowie poznają swoje rezultaty 3 lipca. Do tego czasu pozostaje im czekać – i liczyć, że egzamin bez lektury obowiązkowej okaże się dla nich korzystny.

Próbny egzamin ósmoklasisty CKE 2026. ODPOWIEDZI z języka polskiego i arkusze egzaminacyjne
Galeria zdjęć 11
Quiz wiedzy o bohaterach szkolnych lektur
Pytanie 1 z 11
Bracia bliźniacy Kiemlicze w „Potopie” Sienkiewicza nosili imiona:
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?
arkusze cke
arkusz cke
egzamin ósmoklasisty
egzamin ósmoklasisty arkusze
lektury szkolne
egzamin ósmoklasisty polski
język polski