Mąż sprzedaje luksusową posiadłość zmarłej Agnieszki Maciąg. Transakcja owiana jest wielką tajemnicą

Agnieszka Maciąg, znana modelka i pisarka zmarła 27 listopada 2025 roku, zostawiając bliskich w głębokiej żałobie. Tragiczna śmierć nastąpiła trzy lata po tym, jak gwiazda dowiedziała się o złośliwym nowotworze szyjki macicy.

Agnieszka Maciąg wielokrotnie dzieliła się z opinią publiczną szczegółami swojej nierównej walki z ciężką chorobą. Ostatnie lata życia spędziła z dala od mediów, poświęcając czas ukochanej rodzinie, literaturze oraz obcowaniu z naturą. Azylem okazała się posiadłość w Górach Złotych, która uosabiała jej wewnętrzną transformację, a dziś czeka już na nowego nabywcę.

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Górska posiadłość zmarłej Agnieszki Maciąg czeka na nabywcę

Okazały budynek zlokalizowany w malowniczym Orłowcu stanowił absolutnie unikalny punkt na mapie życia byłej modelki. Zaledwie kilkanaście miesięcy po odejściu pisarki jej mąż Robert Wolański postanowił ostatecznie pożegnać się z tą bezpieczną przystanią. Wdowiec uznał, że dalsze przebywanie w murach zbudowanych wspólnie z ukochaną sprawia mu zbyt wiele bólu.

W maju 2026 roku, dokładnie w rocznicę urodzin zmarłej artystki, wdowiec zdecydował się na wyjątkowe wyznanie przed kamerami. Robert Wolański zaprosił wówczas ekipę programu "Dzień Dobry TVN" do wnętrz, w których niegdyś oboje odnaleźli spokój. Wdowiec z ogromnym poruszeniem relacjonował widzom proces rodzenia się ich miłości do tego górskiego zakątka.

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Mąż Agnieszki Maciąg nie daje rady żyć w pustym domu

„To miejsce jest przepełnione jej energią” - wyznał mąż gwiazdy.

Podczas tego samego wywiadu fotograf nie ukrywał, że codzienne funkcjonowanie w przestrzeni naznaczonej duchem zmarłej partnerki staje się dla niego wręcz niemożliwe. „Jest zbyt wiele wspomnień. Jest to bolesne codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd w którymś momencie, prędzej czy później.”

Szczegóły ukrytej oferty sprzedaży rezydencji w Górach Złotych

Zgodnie z zapowiedziami, nieruchomość ostatecznie trafiła pod młotek profesjonalistów. Z instagramowego profilu biura Partners International wynika, że rezydencja otoczona jest ponad ośmiohektarowym terenem położonym w sercu Gór Złotych. Główny budynek liczy około czterysta metrów kwadratowych, mieści prywatną bibliotekę i gwarantuje spektakularny widok na szczyty. Na gigantycznej działce ulokowano również odrębny domek i apartament dla odwiedzających, letni pawilon wyposażony w strefę relaksu, a także urokliwy las, prywatne wzniesienie, łąkę oraz przepływający strumień.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami agencji Partners International, która odpowiada za znalezienie kupca na tę niezwykłą spuściznę po zmarłej gwieździe.

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Tajemnica dyskretnej transakcji off-market

Potwierdzamy, że nieruchomość znajduje się w procesie sprzedaży, realizowanym na podstawie zlecenia od jej właściciela. Transakcja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami rynkowymi oraz standardami naszej agencji. Sprzedaż odbywa się w formule off-market, co oznacza, że oferta nie jest publicznie dostępna. Jest to powszechnie stosowany model sprzedaży w segmencie nieruchomości premium. Ze względu na poufny charakter transakcji nie komentujemy jej szczegółów, w tym liczby zapytań, prowadzonych rozmów ani etapów negocjacji. Działamy w sposób profesjonalny, z poszanowaniem prywatności właściciela oraz wszystkich uczestników procesu. Agencja Partners International

Redakcja "Super Expressu" zasięgnęła również języka u Piotra Błachuta, reprezentującego spółkę InnerValue, która wspiera agencję Partners International na polu działań promocyjnych. Specjalista przekazał powyższe oświadczenie pośredników i szczegółowo nakreślił mechanizmy rządzące rynkiem luksusowym. Wyjaśnił on specyfikę transakcji off-market i odpowiedział na pytanie, z jakiego powodu wszelkie dane o sprzedaży domu wdowca objęto ścisłą klauzulą milczenia.

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Piotr Błachut: To jest dla nas po prostu transakcja, jakich od lat prowadzimy setki. Dostaliśmy zlecenie, podejmujemy się zlecenia i po prostu robimy swoją robotę zgodnie ze standardami. Ta oferta nawet nie jest dostępna publicznie, bo to jest off market. Joanna Konieczna-Krzyżaniak: Na czym dokładnie polega sprzedaż off market? PB: To taka ukryta sprzedaż. Sprzedaż off market oznacza, że oferta nie jest publicznie dostępna. W takim sensie, jak na przykład sobie Pani wchodzi na "Otodom.pl" i widzi mieszkania na sprzedaż. Widzi Pani ceny, parametry, lokalizacje zdjęcia. Off market nie działa w ten sposób. Off market to jest jakby - nie wiem czy ja mogę to tak nazwać, bo jestem PR-owcem, nie agentem - zamknięte oferty. Są niedostępne publicznie i trafiają do wąskiego grona zainteresowanych. Nie podaje się nigdzie nazwisk tych osób. W takich przypadkach zależy nam na stuprocentowej prywatności, poufności. Tego typu działanie dostępne jest tylko w segmencie premium. Ale chodzi tu o "premium" nie z nazwy - dzisiaj to słowo jest nadużywane w marketingu nieruchomości. Naprawdę, każdy blok nowy nazywa się "premium". Ale prawdziwe "premium" to jest metraż, to są materiały, to jest otoczenie. Bardzo dużo elementów składa na to określenie.

Domu Wolańskiego i Maciąg nie ma na popularnych portalach

Pomimo rygorystycznych procedur, reporterom udało się dotrzeć do fotografii dokumentujących wygląd tego imponującego miejsca. Profil "partnersinternational_wroclaw" w serwisie Instagram opublikował zachwycające kadry potężnej i fenomenalnie przemyślanej rezydencji, która sprawia wrażenie wręcz baśniowej przestrzeni.

Rezydencja Agnieszki Maciąg pełna luksusów

Udostępniony materiał milczy na temat oczekiwanej kwoty oraz tożsamości obecnego gospodarza.

„Ponad 8 hektarów w sercu Gór Złotych oferuje pełną swobodę, ciszę i oddech od miejskiego zgiełku. Posiadłość obejmuje prywatne wzgórze, las oraz polanę, a tuż przy tarasie przepływa górski potok. Do dyspozycji jest także szklarnia z domowym warzywnikiem. Główny dom otula wnętrza naturalnym światłem, łącząc widok na panoramę gór z ciepłą, domową atmosferą. Przemyślana architektura pozwala w pełni cieszyć się otaczającą naturą. Niezależne zaplecze z domem gościnnym, mieszkaniem oraz salonem letnim ze strefą SPA i kominkiem zapewnia swobodę aranżacji. To idealny wybór na wielopokoleniową rezydencję lub biznes w klimacie slow life. Powierzchnia domu głównego: 400 m2, 13 pokoi, Osobny dom gościnny: 70 m2, Mieszkanie gościnne: 60 m2, Salon letni ze strefą SPA: 100 m2, Działka z lasem i potokiem: 8,16 ha. Exceptional Orłowiec Estate with a private hill and forest Lądek-Zdrój | Off market”

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Pogrzeb Agnieszki Maciąg