Pobicie w Starogardzie Gdańskim. Trzech mężczyzn zatrzymanych po ataku w restauracji

Interwencja policji w Starogardzie Gdańskim

W nocy 20 lipca 2026 roku, około godziny 23:30, funkcjonariusze patrolujący Starogard Gdański zauważyli cztery osoby wbiegające do jednej z restauracji szybkiej obsługi. Gdy jeden z mężczyzn przewrócił się, pozostali zaczęli go kopać, uderzać pałką teleskopową oraz użyli wobec niego gazu pieprzowego. Policjanci widząc bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia człowieka, natychmiast wbiegli do budynku, aby udzielić pomocy. W tym momencie jeden z napastników skierował gaz pieprzowy w stronę interweniujących funkcjonariuszy.

Zatrzymanie napastników i pomoc poszkodowanemu

Dzięki zdecydowanej postawie mundurowych i wydanym przez nich poleceniom, napastnicy odrzucili niebezpieczne narzędzia, a następnie zostali obezwładnieni i zatrzymani. Na miejsce przyjechały kolejne patrole, które wsparły policjantów w zabezpieczaniu terenu zdarzenia. Pokrzywdzonemu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna, po czym lekarz podjął decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. W ramach prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli dowody oraz przesłuchali osoby będące świadkami zajścia.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla mieszkańców Skarszew

Osobami zatrzymanymi okazali się mieszkańcy Skarszew w wieku 19 i 21 lat, którzy usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu. Najstarszy z mężczyzn będzie odpowiadał dodatkowo za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 2 miesięcy, natomiast dwaj 19-latkowie zostali objęci dozorem policyjnym. Kodeks karny za udział w pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Policja.pl