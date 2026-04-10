Mąż Agnieszki Maciąg podzielił się swoimi przemyśleniami po jej śmierci. To wyznanie łamie serce

Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat

W okresie lat 90. oraz na starcie XXI wieku Agnieszka Maciąg uchodziła za jedną z najbardziej znanych osobistości w naszym kraju. Osiągała wspaniałe wyniki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Choć brała udział w wydarzeniach modowych u najwybitniejszych kreatorów, to zawsze najważniejsza była dla niej rodzina. Z jej relacji z Pawłem Maciągiem, który jest synem aktorki Barbary Wrzesińskiej, urodził się syn Michał. Przyszedł na świat w 1992 roku.

Relacja z Maciągiem jednak nie przetrwała. W 1996 roku zdecydowali o rozstaniu. Niedługo potem poznała fotografa Roberta Wolańskiego. Kiedy na świat przyszła jej córka, była już dojrzałą kobietą. Helenka urodziła się na kilka dni przed tym, jak Agnieszka obchodziła 43. urodziny. W okresie oczekiwania na dziecko zdecydowała się skoncentrować na swoim rozwoju wewnętrznym, co pomogło jej ustrzec się przed kryzysem. Przyznała później, że to właśnie w tamtym czasie rozpoczęła pracę nad swoją "wewnętrzną mocą", z czasem dostrzegając w sobie ogromny potencjał.

Agnieszka Maciąg zrezygnowała z błysków fleszy i na swoich warunkach odeszła z show-biznesu, koncentrując się na pracy nad sobą. Organizowała szkolenia i kręgi wsparcia, wydawała książki, a nade wszystko cieszyła się obecnością rodziny. Chociaż usunęła się w cień, wciąż była bardzo lubiana w środowisku artystycznym.

Informacja o tym, że odeszła Agnieszka Maciąg, zszokowała całą branżę rozrywkową. Ceniona modelka zmarła 27 listopada w wieku 56 lat. Szybko wyszło na jaw, że walczyła z ciężką dolegliwością, o której wiedzieli wyłącznie najbliżsi. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 15 grudnia.

Maciąg praktycznie do końca utrzymywała kontakt z obserwatorami i uczestnikami swoich zajęć. Po tym, jak odeszła, Robert Wolański postanowił, że jej internetowa działalność będzie kontynuowana. Dzięki temu na jej koncie na Instagramie wciąż publikowane są nowe treści. W ostatnim poście mąż modelki opisał, jak wyglądają jego dni bez niej.

"Najtrudniejsze w pustce jest to, że nie znika razem z dniem pogrzebu ani po kilku tygodniach. Ona wraca w najmniej spodziewanych momentach. Przy porannej kawie, gdy odruchowo chcesz coś powiedzieć, albo wieczorem, kiedy cisza staje się zbyt głośna. To nie tylko Jej brak. To brak części mnie, która istniała tylko w relacji z Nią" - przekazał Wolański.

Później wyjaśnił, że stara się funkcjonować z tym uczuciem straty. Nie próbuje udawać, że wszystko wróciło do normy. Zaznaczył, że wraz z upływem czasu wspomnienia ranią nieco mniej i niekiedy dają uczucie bliskości, a nie tylko rozpacz.

"Strata zostawia ślad na zawsze. Ale ten ślad nie musi być wyłącznie ciężarem. Może stać się miejscem, w którym nadal w pewien sposób trwa Jej obecność - już nie obok mnie, ale we mnie" - dodał na koniec.

Opublikowane słowa Wolański uzupełnił zdaniem pochodzącym z jednej z publikacji Agnieszki Maciąg.

