Matt Clark zmarł w wieku 89 lat. Aktor grał w kultowych amerykańskich westernach

Kariera Matta Clarka i jego najważniejsze role
Amerykański artysta przez wiele dziesięcioleci przyciągał przed ekrany rzesze widzów, budując swoją pozycję na niezwykłej charyzmie. Zyskał ogromną popularność dzięki kreacji barmana w trzeciej części "Powrotu do przyszłości", a także występom w hitowym "Strażniku Teksasu". W trakcie swojej bogatej drogi zawodowej wystąpił łącznie w ponad stu różnorodnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Amerykanin zapisał się w historii kina również dzięki współpracy z największymi gwiazdami Hollywood, do których należeli między innymi Robert Redford, Clint Eastwood oraz John Wayne.
Rodzina żegna gwiazdora Hollywood. Oświadczenie bliskich
Najbliżsi zmarłego opublikowali oficjalne oświadczenie, które zostało następnie zacytowane przez magazyn "Hollywood Reporter". Rodzina podkreśliła w nim niezwykłe oddanie artysty wobec przyjaciół oraz krewnych. Bliscy zaznaczyli, że mężczyzna samodzielnie wybudował swój dom, a relacje przyjacielskie potrafił utrzymywać przez kilkadziesiąt lat. W komunikacie zwrócono uwagę, że aktor zawsze wywiązywał się ze swoich obowiązków zawodowych i prywatnych, a mimo nieco szorstkiego usposobienia kierował się w życiu niezawodnym kompasem moralnym.
Odtwórca wielu drugoplanowych ról uchodził za bezkompromisowego człowieka zarówno na planach zdjęciowych, jak i w zaciszu domowym. Jego ekranowe kreacje bardzo często stanowiły po prostu odzwierciedlenie prawdziwego temperamentu, w którym dominowały siła oraz ogromna pewność siebie. Chociaż potrafił stawiać twarde warunki swoim współpracownikom, to w relacjach z bliskimi wykazywał się ogromnym ciepłem. Amiee Clark, córka zmarłego artysty, określiła swojego ojca mianem najważniejszego fundamentu trzymającego całą rodzinę razem.
To było widać w jego oczach, w rolach, które grał, i w tym, jak kochał swoją rodzinę. Przeżył życie po swojemu. I na zawsze pozostanie w naszych sercach - dodała Amiee.
Bogaty dorobek artystyczny zmarłego obejmował bardzo różnorodne gatunki, od klasycznych westernów po telewizyjne dramaty i lekkie komedie. Widzowie doskonale kojarzyli jego twarz, natomiast koledzy z branży regularnie doceniali jego ogromny talent aktorski. Choć twórcy obsadzali go zazwyczaj w rolach drugoplanowych, to jego występy zawsze zapadały głęboko w pamięć odbiorców. Regularna współpraca z takimi ikonami jak Clint Eastwood czy Robert Redford udowadniała, że twórcy chętnie powierzali mu zadania wymagające specyficznej charyzmy.
