Alżbeta Lenska zabrała 15-letnią córkę na obiad do Włoch. Pokazała wspólne nagranie!

Wspólny wyjazd Alżbety Lenskiej i Zosi Cieszyńskiej do Mediolanu

Alżbeta Lenska udostępniła na swoim profilu Instagramie żartobliwe nagranie, które wyjaśnia powody podróży z piętnastoletnią córką do Mediolanu. Z udostępnionego materiału wynika, że głównym celem ich zagranicznej wizyty był... wspólny obiad. Wcześniej relacją z tego wyjazdu podzieliła się w internecie Zosia Cieszyńska, publikując fotografie w krótkiej spódniczce, wzorzystych spodniach, topie oraz stroju kąpielowym. Wówczas jednak nastolatka zataiła przed swoimi obserwatorami fakt, że w zagranicznej wyprawie towarzyszy jej znana mama.

Opublikowany przez aktorkę filmik, rodzinny i pełen humoru, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów, którzy zasypali gwiazdę i jej pociechę komplementami. Materiał, choć żartobliwy, ukazuje niezwykłą więź łączącą matkę z córką. Alżbeta Lenska nie ukrywa rodzicielskiej dumy! Piętnastolatka z każdym rokiem coraz bardziej przypomina matkę i już poszła w jej ślady zawodowe.

Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła Alżbeta w "Dzień dobry TVN".

Reakcja fanów na wideo Alżbety Lenskiej. Córka przypomina Rafała Cieszyńskiego

Udostępnienie przez aktorkę humorystycznego materiału wideo wywołało falę zachwytu wśród jej internetowych obserwatorów. Pod wpisem natychmiast zaroiło się od pozytywnych opinii, które dotyczyły zarówno piętnastolatki, jak i jej matki. Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili szczególną uwagę na uderzające podobieństwo wizualne między nimi. Wiele osób w sekcji komentarzy podkreślało również, że dziewczyna odziedziczyła wyjątkową urodę także po swoim ojcu, Rafale Cieszyńskim.

"Córka wygrała loterię genową", "Ale jesteście pięknie. Nie wiem która piękniejsza. Smacznego!!", "Smacznego. Ale super czas z córeczką", "Ależ te geny się połączyły, córka przepiękna. Cudne dziewczyny!", "Jesteście piękne dziewczyny", "Klony", "Córka powinna zagrać dziewczynę Bonda, miała po kim odziedziczyć urodę", "Córa jest przepiękna!".

"Duma Mamy i Babci" - skomentowała Barbara Lenska.

