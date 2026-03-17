Pawłowski pokaże dziewczynę w "Tańcu z gwiazdami"

Mateusz Pawłowski jest znany już od wielu lat, ale tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że znaliśmy Kacperka z "rodzinki.pl", bo aktora Mateusza Pawłowskiego poznajemy dopiero teraz. Udział w programie "Taniec z gwiazdami" jest przełomowy dla jego medialnej kariery. Wiele osób chciałoby się dowiedzieć więcej na temat jego życia i kariery. Najważniejsze informacje i ciekawostki na temat Mateusza Pawłowskiego zebraliśmy w jednym miejscu. Znajdziecie je w tym artykule.

Mateusz Pawłowski – wiek

Mateusz Pawłowski urodził się 3 czerwca 2004 roku w Warszawie, więc obecnie ma 21 lat.

Mateusz Pawłowski – wzrost

Oficjalny wzrost nie jest szeroko podawany w wiarygodnych źródłach, ale w niektórych mediach pojawia się informacja, że ma około 175–178 cm.

Mateusz Pawłowski – rodzice

Jest synem Katarzyny Majchrzak-Pawłowskiej i Mariusza Pawłowskiego.

Mateusz Pawłowski – co studiuje?

Mateusz studiuje kierunek łączący psychologię i informatykę. Sam mówił, że wybrał ten kierunek, bo interesowała go przyszłość nowych technologii i człowiek jednocześnie. Obecnie podczas udziału w "Tańcu z gwiazdami" korzysta z urlopu dziekańskiego.

Mateusz Pawłowski – choroba

Nie ma potwierdzonych informacji, aby cierpiał na poważną chorobę przewlekłą. W mediach czasem pojawiają się takie plotki, ale brak oficjalnych wypowiedzi aktora o problemach zdrowotnych. To prawdopodobnie kłamstwo.

Mateusz Pawłowski – dziewczyna

Mateusz Pawłowski publicznie potwierdza, że jest w związku, ale bardzo chroni prywatność i niechętnie ujawnia szczegóły o swojej partnerce. Wiadomo tylko, że ma na imię Kornelia i ma pojawić się w "Tańcu z gwiazdami".

Mateusz Pawłowski – rodzeństwo

Ma młodszą siostrę Natalię.

Mateusz Pawłowski – "rodzinka.pl"

Największą popularność zdobył dzięki roli Kacpra Boskiego w serialu Rodzinka.pl. Grał tam od 2011 roku jako najmłodszy syn rodziny Boskich.

Mateusz Pawłowski – "Taniec z gwiazdami"

W 2026 roku bierze udział w 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Tańczy w parze z Klaudią Rąbą.