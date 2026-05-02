Liga NBA: Los Angeles Lakers w 2. rundzie. Czy obrońcy tytułu zostaną zdetronizowani?

Lakers awansują do drugiej rundy Konferencji Zachodniej

Koszykarze Los Angeles Lakers przypieczętowali swój awans do 2. rundy play off ligi NBA, pokonując Houston Rockets 98:78 w szóstym meczu serii. Całą rywalizację do czterech zwycięstw zakończyli z wynikiem 4-2, co pozwoliło im na kontynuowanie walki o tytuł w Konferencji Zachodniej. Emocje związane z tym spotkaniem wygasły już w drugiej kwarcie, kiedy to Lakers osiągnęli przewagę 19 punktów nad rywalami z Houston, kontrolując mecz od tamtej pory.

Kluczową postacią w drużynie Lakers był LeBron James, który poprowadził zespół do zwycięstwa, notując 28 punktów, osiem asyst oraz siedem zbiórek. Dla Houston Rockets najwięcej punktów, bo 18, zdobył Amen Thompson, lecz jego wysiłek nie wystarczył. Kolejnym rywalem Lakers będzie drużyna Oklahoma City Thunder, obrońca tytułu, która w 1. rundzie gładko wygrała serię z Phoenix Suns 4-0. Ich starcie rozpocznie się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, a w drugiej parze półfinału Konferencji Zachodniej zagrają San Antonio Spurs i Minnesota Timberwolves.

Dramatyczne rozstrzygnięcia w Konferencji Wschodniej

W Konferencji Wschodniej żadna para 2. rundy nie jest jeszcze znana, ponieważ minionej nocy mecze dostarczyły wiele emocji, a obie serie są remisowe. Toronto Raptors pokonali u siebie po dogrywce Cleveland Cavaliers 112:110, a Detroit Pistons na wyjeździe wygrali z Orlando Magic 93:79, co doprowadziło do remisu 3-3 w obu parach, których zwycięzcy zmierzą się w kolejnym etapie rywalizacji.

W Toronto wygraną gospodarzom zapewnił RJ Barrett, który trafił za trzy punkty na zaledwie 1,2 sekundy przed zakończeniem dogrywki. W Orlando natomiast, Magic prowadzili do przerwy 60:38, ale w drugiej połowie zdobyli zaledwie 19 punktów i spudłowali 23 rzuty z rzędu, przegrywając mecz. Cade Cunningham zdobył dla Pistons 32 punkty i miał cztery przechwyty. Decydujące mecze numer siedem odbędą się w niedzielę w Cleveland i w Detroit.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.