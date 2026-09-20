Unia Leszno z minimalną zaliczką przed rewanżem. Emocjonujące starcie o brązowy medal

Fogo Unia Leszno pokonuje Motor Lublin

Pierwsze spotkanie o brązowy medal żużlowej Ekstraligi dostarczyło kibicom wielu wrażeń. Fogo Unia Leszno zwyciężyła na własnym torze z Orlen Oil Motor Lublin 46:44. Minimalna przewaga gospodarzy zapowiada niezwykle zacięty rewanż, który zadecyduje o ostatecznym podziale medali w tym sezonie. Zawody w Lesznie przyciągnęły na trybuny 9 000 widzów.

W drużynie gospodarzy najlepiej punktował Nazar Parnicki, który zapisał na swoim koncie 12 oczek (3,2,0,1,3,3). Solidnym wsparciem dla ukraińskiego żużlowca był Ben Cook, zdobywca 10 punktów (2,2,2,1,3,0). Swoje dołożyli również Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki, inkasując po 8 punktów. Spotkanie poprowadził sędzia Arkadiusz Kalwasiński z Torunia.

Kiedy odbędzie się mecz rewanżowy?

W zespole z Lublina klasę potwierdził Bartosz Zmarzlik, zdobywając 14 punktów (3,3,3,3,2) i uzyskując najlepszy czas dnia - 61,31 s w 7. wyścigu. Świetnie zaprezentował się również Kacper Woryna z dorobkiem 13 oczek (3,3,3,1,3). Mimo ich bardzo dobrej postawy, Motor Lublin musiał uznać wyższość rywali, choć strata dwóch punktów pozostawia sprawę awansu całkowicie otwartą.

Pozostali zawodnicy Motoru dołożyli mniej cennych oczek. Martin Vaculik zdobył 7 punktów (1,2,1,1,2), a Bartosz Jaworski 5 (2,3,0,0,w). Rewanżowe starcie, które wyłoni zdobywcę brązowego medalu, zaplanowano na 3 października w Lublinie. To właśnie tam Orlen Oil Motor będzie miał szansę odrobić minimalną stratę przed własną publicznością.