Jan Urban ma twardy orzech do zgryzienia. Kolejny reprezentant Polski musi przejść zabieg

Benedyczak złamał nadgarstek. Kontuzja wyklucza napastnika ze zgrupowania kadry Urbana

Benedyczak doznał urazu nadgarstka podczas ostatniego meczu Kasimpasy przeciwko drużynie Konyaspor. Jak przekazał piłkarz, złamał rękę w ostatnich minutach pierwszej połowy i w najbliższym czasie będzie musiał poddać się operacji.

W końcówce pierwszej połowy poprzedniego spotkania złamałem nadgarstek. W najbliższych dniach przejdę operację, a to oznacza, że muszę odłożyć na później marzenie o grze w reprezentacji Polski. Teraz najważniejszy jest dla mnie powrót do zdrowia. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić na boisko jeszcze silniejszym

Dla reprezentacji to kolejne zmartwienie przed nadchodzącym zgrupowaniem. Wcześniej z udziału w kadrze wykluczony został kontuzjowany Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu znajduje się w znacznie gorszym położeniu, ponieważ zerwał więzadło i czeka go wielomiesięczna rehabilitacja.

Znakomity początek sezonu w Turcji. Benedyczak w formie, ale z debiutem w kadrze musi poczekać

Występy Benedyczaka dawały podstawy do powołania go do reprezentacji. Początek rozgrywek w barwach tureckiej Kasimpasy układa się dla niego wyśmienicie. Wystąpił w sześciu meczach, w których zanotował asystę i strzelił cztery gole. Wysoka dyspozycja w lidze tureckiej sprawiła, że debiut w narodowych barwach był bardzo bliski realizacji. Niestety, napastnik na ten wyjątkowy moment będzie musiał poczekać.