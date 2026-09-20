Turniej finałowy Davis Cup w komplecie. Kto zagra w Bolonii?

Uczestnicy turnieju w Bolonii

Tenisiści Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii zapewnili sobie w niedzielę awans do decydującej fazy rywalizacji. Turniej finałowy Davis Cup rozegrany zostanie w Bolonii w dniach 24-29 listopada. Wcześniej prawo gry w tej fazie zagwarantowały sobie kadry Kanady, Czech, Austrii oraz Korei Południowej.

Oprócz wymienionych zespołów w zmaganiach wystąpią również reprezentanci Włoch. Gospodarze turnieju przystąpią do rywalizacji jako obrońcy trofeum. Losowanie par ćwierćfinałowych zaplanowano na najbliższy wtorek, co ostatecznie ukształtuje drabinkę pucharową.

Porażka polskiej reprezentacji

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować do najważniejszego etapu rozgrywek o Puchar Davisa. W niedzielnym meczu Grupy Światowej I polscy tenisiści przegrali w Brisbane z drużyną Australii 1:3. Spotkanie to odbywało się na bezpośrednim zapleczu tenisowej elity i było kluczowe w kontekście awansu.

Wynik ten ma znaczące konsekwencje dla polskiego zespołu w kolejnym sezonie. Porażka oznacza, że Polacy nie przystąpią do walki o miejsce w najlepszej ósemce rozgrywek także w przyszłym roku. Polscy zawodnicy będą musieli ponownie walczyć o powrót do grona najlepszych reprezentacji na świecie.