Król Szwecji z trzydniową wizytą w Polsce. Tak ubrały się Marta Nawrocka i królowa Sylwia

Król Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwię przybyli do Warszawy.Szwedzkiej parze królewskiej asystuje rozbudowana reprezentacja tamtejszego rządu. W skład delegacji weszli między innymi szefowa dyplomacji Maria Malmer Stenergard, szef resortu obrony Pal Jonson, minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin oraz odpowiedzialna za kulturę Parisa Liljestrand. Ponadto do Warszawy przybyli wysłannicy środowisk biznesowych i naukowych, reprezentujący około sześćdziesięciu przedsiębiorstw, a także szwedzkich instytutów badawczych i politechnik.

Karol Nawrocki spotkał się z Karolem XVI Gustawem. Znamy szczegóły wizyty

Zgodnie z harmonogramem, po oficjalnym powitaniu głów państw odbędą się rozmowy plenarne, którym wspólnie przewodzić będą polski prezydent oraz król Szwecji. Na godzinę 12.20 wyznaczono wspólną konferencję prasową Karola Nawrockiego i Karola XVI Gustawa. W dzisiejszym planie uwzględniono również uroczyste złożenie wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez szwedzką parę królewską. W godzinach popołudniowych monarcha uda się do parlamentu na rozmowy z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Środowy etap wizyty będzie w całości poświęcony zagadnieniom zbrojeniowym oraz kwestiom bezpieczeństwa, natomiast na czwartek zaplanowano pobyt delegacji w Trójmieście.

To trzecia wizyta Karola XVI Gustawa nad Wisłą

Obecny pobyt to już trzecia oficjalna podróż Karola XVI Gustawa do naszego kraju, po wcześniejszych wizytach we wrześniu 1993 roku oraz w maju 2011 roku. Przedstawiciele ambasady Szwecji w Warszawie zaznaczyli w wywiadach prasowych, że od momentu objęcia tronu w 1973 roku monarcha składał trzykrotne wizyty wyłącznie w państwach o statusie kluczowych partnerów.

Elegancja Marty Nawrockiej i królowej Sylwii

Podczas wtorkowych uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w oczy rzucał się wyraźnie dopracowany ubiór obu kobiet. Królowa Sylwia zaprezentowała się w różowej kreacji, na którą składał się sięgający kolan płaszcz, dopasowana sukienka z perłową broszką oraz ozdobiony piórami toczek. Z kolei Marta Nawrocka zdecydowała się na jednolity zestaw w eleganckim odcieniu śliwki w czekoladzie. Pierwsza dama założyła nakrycie głowy i płaszcz w tym samym kolorze, uzupełniając całość klasycznym kostiumem z żakietem oraz szeroką, rozkloszowaną spódnicą.

