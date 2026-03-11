Szwedzka para królewska wydaje obiad na cześć Nawrockich. Przywieźli do Warszawy własną zastawę

Oficjalny pobyt szwedzkiej pary królewskiej zaplanowano na okres od 10 do 12 marca 2026 roku. W harmonogramie przewidziano szereg ważnych spotkań, w tym przede wszystkim dyskusje plenarne pod przewodnictwem polskiego prezydenta oraz króla Karola XVI Gustawa. Goście ze Szwecji wraz z parą prezydencką mają zaplanowaną także m.in. wspólną wizytę w Muzeum II Wojny Światowej. Zadbano także o odrębny plan dla pierwszych dam, który obejmuje między innymi odwiedziny w specjalistycznym Centrum Pomocy Dzieciom.

Szwedzcy monarchowie ugoszczą Nawrockich na własnej zastawie

Kluczowym elementem wtorkowego i środowego harmonogramu są oficjalne obiady, które w języku dyplomacji oznaczają wieczorne przyjęcia. Pierwszego dnia to prezydent Nawrocki z małżonką podjęli Karola XVI Gustawa i królową Sylwię w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. W menu obiadu znalazły się same przysmaki kuchni polskiej: czereśnie z foie gras, wędzony pstrąg z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem, a także sernik małopolski z morelą i lawendą.

W środę wieczorem gospodarzami przyjęcia będą Szwedzi, którzy zorganizują uroczystość w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Jak ustalił "Super Express", posiłek serwowany na cześć polskiej pary prezydenckiej zostanie podany na unikalnej szwedzkiej porcelanie. Zagraniczni goście specjalnie przetransportowali do Polski własną zastawę stołową, która przez cały czas podlega rygorystycznej ochronie.

Zamek Królewski i protokół dyplomatyczny

Wybór reprezentacyjnej lokalizacji na organizację takiego wydarzenia absolutnie nie jest dziełem przypadku. Zorganizowanie przyjęcia w prestiżowym Zamku Królewskim w Warszawie stanowi wymowny wyraz szacunku i przyjacielskich intencji szwedzkiej monarchii wobec Polski. Zgodnie ze ścisłymi zasadami dyplomatycznymi, tego rodzaju uroczyste bankiety są nieodłączną częścią spotkań najwyższego szczebla państwowego. Mają one za zadanie uwydatnić i wzmocnić wyjątkowe relacje łączące oba narody podczas tej najwyższej rangą wizyty.

Kwestie kulinarne i szczegółowe układanie jadłospisu zawsze spoczywają na barkach organizatora reprezentującego stronę goszczącą. Odpowiednie służby otrzymują z wyprzedzeniem precyzyjne wytyczne z ambasady dotyczące ewentualnych ograniczeń w diecie, które mogą wynikać z zaleceń medycznych bądź przekonań religijnych zaproszonych gości.

